Patricia Fernández 13 MAY 2026 - 02:27h.

Claudia Chacón defiende que confía en Alvar Seguí pese a que compañeros apuntan a que se acerca a ella por estrategia

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Alvar Seguí, después de todo lo ocurrido en la pasada gala, donde sus compañeros le señalaban por no ser del todo claro, seguía teniendo frentes abiertos que iba a explicar durante 'Supervivientes: Tierra de nadie', desde su no entendimiento con Almudena Porras a los que apuntan a que se ha acercado a Claudia Chacón por estrategia, lo que hacía reaccionar a Jaime Astrain desde el plató.

El superviviente no entendía que Almudena diga que "se le ha caído" y ella le explicaba los motivos: "Me he enterado por detrás de que no me soportas, por eso te me has caído". Confirmando este que lo que más le preocupa son las dudas que han surgido en su relación con Ivonne porque con Almudena "no le importa" tanto porque "nunca se han llevado bien y siempre han tenido roces". Lo que provocaba que esta estallase: "No mientas, siempre me has dicho que te caía bien".

Claudia defiende a Alvar de los que apuntan a que se lleva bien con ella por estrategia

Otro de los temas abiertos era el acercamiento que este ha tenido con Claudia. Era ella la que aseguraba que "él siempre ha sido sincero con ella" y le ha dicho las cosas que no le han gustado: "No he tenido ningún tipo de problema con él y siempre se ha llevado bien conmigo". La que dejaba claro que mantiene su apoyo a Alvar: "Quiere quedar bien y no dice la verdad, pero lo está intentado y lo está sacando. Normalmente me ha sido sincero, por ahora no voy a desconfiar".

"He tenido mucho miedo a quedar mal, ahora voy a demostrar que puedo decir las cosas directamente. Sé que muchas veces Claudia está sola y admiro la fuerza que tiene", quería explicar Alvar y Alba Paul al dar su opinión sobre esto vivía un cruce de reproches entre ella y Claudia.

Tras esto, Ion Aramendi preguntaba por lo acontecido a Jaime Astrain en el plató, el que se mostraba sorprendido con esto: "Me ha resultado raro, ha defendido bastante Claudia a Alvar y no me esperaba esa unión, pero alguna unión tendrá que tener también Claudia".

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