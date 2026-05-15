Almudena pone fin a su experiencia en 'Supervivientes' dejando a Borja completamente abatido: "Tienes que ser fuerte"
Alvar descubre la "traición" por parte de Alba Paul: "Estoy en shock, todas las cosas que dices se caen"
'Supervivientes' lleva nada más y nada menos que más de 70 días, y cada vez son menos los participantes que quedan en la complicada isla. Esta noche, Almudena, Alvar o Aratz se juegan el fin de su aventura. Momentos previos a la ceremonia de salvación, hemos podido ver los alegatos donde la pareja de Borja se ha visto completamente abatida e incapaz de poder pronunciarse. Al igual que él Borja le acompañaba entre lágrimas por el miedo a que sea el último día juntos dentro de esta experiencia.
Tras conocer la salvación de Alvar, Aratz y Almudena se enfrentaban a una ajustadísima expulsión. Llegado el momento, Jorge Javier pedía a los nominados que se pusieran de pie para conocer quién ha sido el menos votado por la audiencia y por tanto, la persona que abandona el reality: "Los espectadores de Supervivientes han decidido con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea...¡Aratz!"
Borja, cuyas lágrimas han sido las grandes protagonistas de la noche ante el miedo a que fuese su pareja la que pusiera fin a la experiencia, definitivamente se ha quedado destrozado al escuchar lo que temía. Una vez hemos podido conocer que Lakuntza se libraba de la expulsión, Almudena se acercaba directamente e Borja para consolarle.