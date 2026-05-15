Antía Troncoso 15 MAY 2026 - 00:13h.

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Después de 71 días de aventura, ‘Playa Derrota’ y ‘Playa Victoria’ desaparece para siempre. Y es que durante la undécima gala de ‘Supervivientes 2026’ ha llegado uno de los momentos más icónicos y esperados: la unificación de los equipos. Una noticia que los concursantes han descubierto mediante un espectacular juego inédito que han disputado ambos grupos a la vez, ‘La conquista de la victoria’

Los supervivientes se han afrontado esta noche a lo que creían que era un juego de localización más, aunque en esta ocasión con una doble recompensa. Por ello, los dos equipos se han enfrentado a la prueba de manera simultánea, sin imaginar que el verdadero objetivo era descubrir la bandera de su nueva playa y conseguir una dotación extra para el nuevo grupo unificado.

En esta prueba inédita, ambos equipos lo han dado todo en un circuito dividido en dos fases. En la primera, han tenido que rescatar una serie varas ubicadas en una plataforma a la que solo han podido acceder tras crear una escalera de cuerdas, las cuales han tenido que rescatar previamente. Una vez conseguidas todas las varas, han tenido que trasladarlas a una estructura con varios rollos de telas, que debían desenrollar y colocar correctamente para formar la bandera de su nueva playa.

Así han descubierto los concursantes que ha llegado la unificación

De manera paralela, los dos equipos se han entregado por completo. Ignorando que en esta ocasión no estaban luchando los unos contra los otros, ambos grupos han avanzado prácticamente al mismo ritmo, llegando a completar la prueba con apenas unos segundos de diferencia, tal y como ha anunciado María Lamela: "La diferencia ha sido solo de dos segundos".

Antes de conocer el veredicto final, Lamela les ha pedido a los concursantes que leyesen un pergamino, que ha entregado a Maica Benedicto, quien en voz alta ha leído el contenido del mismo: "Supervivientes de Victoria y Derrota, cumplidos 71 días en Honduras, llega el momento más importante de la aventura. Vuestros equipos desparecen para siempre y partir de ahora viviréis unificados como 'Playa Conquista'"

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"Este duro camino está más cerca del final. Implicaos al máximo y recordad que el premio será solo para uno de vosotros, el que demuestre que es el merecido ganador de 'Supervivientes 2026'. Unas palabras que han provocado un momento de gran efusividad entre los concursantes, a los que les ha pillado por sorpresa esta noticia: "¡Qué fuerte!". "Sin saberlo habéis formado la bandera de vuestra plata y estabais luchando por dotación extra", les ha explicado María Lamela.