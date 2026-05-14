Llega la Mesa de las Tentaciones, el domingo en ‘Supervivientes. Conexión Honduras’

Supervivientes 14 MAY 2026 - 17:26h.

Una recompensa de auténtico lujo con la que se podrán sentir como nunca en la isla, en juego en La Batalla de Titanes

Claudia y Alvar se enfrentan al castigo más duro de la edición al ser elegidos en la 'Zona Roja': "Si os saltáis las normas habrá una durísima sanción"

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La Mesa de las Tentaciones, todo un clásico de las últimas ediciones del reality en el que los supervivientes tendrán que decidir si asumen duras penitencias a cambio de obtener recompensas con las que llevan semanas soñando.

Una Mesa de las Tentaciones que centrará gran parte de la atención de la nueva gala de ‘Supervivientes. Conexión Honduras’ que Sandra Barneda y María Lamela conducirán este domingo 17 de mayo a partir de las 22:00h en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Además, los participantes disputarán dos juegos en la Batalla de Titanes, cuyo ganador disfrutará de una gran recompensa. Por último, Darío recibirá la visita sorpresa de su madre, después de 74 días de aventura.