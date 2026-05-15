Antía Troncoso 15 MAY 2026 - 02:14h.

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Tras 71 días de aventura, los supervivientes tienen las emociones más a flor de piel que nunca. El cansancio, la convivencia extrema y el desgaste emocional ha hecho que los concursantes se acuerden cada vez más de los suyos, especialmente ahora que la esperada unificación que ha tenido lugar esta noche, les ha acercado todavía más a la gran final de 'Supervivientes 2026'.

Tras la salvación de Alvar, Almudena y Aratz se han enfrentado en la gala de esta noche a la expulsión más dolorosa de todas, ya que concursante eliminado se iba a quedar sin vivir la tan ansiada y esperada unificación. Ha sido en los instantes previos a conocer el nombre del expulsado cuando se ha vivido un momento de lo más romántico en la palapa.

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Todo ha sucedido cuando, Almudena, muy emocionada ante su posible expulsión, le ha dedicado unas palabras a su novio Borja, quien se encontraba totalmente destrozado ante la posibilidad de tener que separarse de ella: "Me he dado cuenta aquí que el amor se elige, no se necesita", ha comenzado diciendo con la voz entrecortada, antes de continuar con una emotiva declaración de amor.

"He tenido que venir Supervivientes para darme cuenta de muchas cosas, has sido mi curita para el alma, mi ángel de la guardia. Gracias por todo lo que has hecho por mí, gracias por no haberme abandonado en un momento tan complicado de mi vida, sin pedir nada a cambio. Nunca me has pedido nada a cambio, jamás. Te quiero, gracias por todo. Si me voy de aquí espero verte en la final".

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Aratz y Soto se acuerdan de sus parejas y les dedican unas palabras

Tras este momento, Jorge Javier se ha dirigido a Aratz, dándole la posibilidad de enviar un mensaje a su pareja. "Te quiero un montón, no sabes todo lo que he pensado en ti, todo lo que te he echado de menos. Si me voy hoy, aunque sea te voy a poder ver pronto, y si me quedo quiero que estés súper orgullosa. Me das mucha fuerza y mucha energía. Tengo muchas ganas de salir y reserves todos los restaurantes que puedas", han sido las palabras del concursante.

Esta atmosfera tan romántica, ha provocado que José Manuel Soto también se acordase de su pareja: "En cuarenta años que llevo con mi mujer nunca he estado 71 días separado de ella, jamás. Es la primera vez en mi vida y creo que la última. Ya que estamos todos con el amor le mando un besito".

Al escucharlo, Jorge Javier le ha pedido que mirase a cámara para dedicarle un mensaje: "Cariño, te echo mucho de menos, hablo de ti todos los días. Te quiero mucho y estoy muy orgulloso de lo que hemos creado juntos, esta familia tan bonita. Ya mismo estamos juntos, beso muy grande".