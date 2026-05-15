Antía Troncoso 15 MAY 2026 - 03:23h.

Compartir







Los supervivientes han vivido esta noche un titánico juego de líder, el más importante hasta la fecha, ya que está noche ha tenido lugar la esperada unificación. A partir de ahora, todos los concursantes vivirán en una única localización: 'Playa Conquista'. Un acontecimiento que indica que la final del concurso se acerca y que conseguir el liderazgo y, por ende, la inmunidad es más fundamental que nunca.

En esta ocasión, los supervivientes se han visto las caras en ‘Ponos y perseverancia’, el primer juego de líder de 'Playa Conquista'. Una prueba en la que han tenido que colocarse tumbados en unas estructuras de madera conectadas a un cubo situado sobre sus cabezas. Con las piernas rectas y elevadas el mayor tiempo posible, los concursantes debían aguantar el máximo tiempo posible, ya que, si en algún momento las bajaban, se activaría un mecanismo que tumbaría el cubo dejando caer su contenido encima de sus cabezas.

El primer juego de líder de 'Playa Conquista': dos descalificados

Con las piernas totalmente estiradas y quietos como estatuas, los concursantes se han esforzado por mantener la concentración y sacar toda su fuerza física y mental, intentado resistir más que el resto de sus contrincantes y conseguir alzarse con el ansiado collar de líder de 'Playa Conquista', el único que se otorgaría esta noche.

A pocos segundo de llegar a los tres minutos, Darío y Soto han bajado las piernas, y el contenido del cubo ha caído sobre ellos. Seguidos de Gerard, quien era descalificado por incumplir las normas. "Gerard, eliminado. He dicho muchas veces piernas estiradas", ha señalado María Lamela.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Poco después, Borja, Alba y Maica han perdido el collar de líder, al no soportar más tiempo con las piernas estiradas y en alto. Ha sido llegando al minuto 6 de la prueba cuando María Lamela ha lanzado una advertencia a Aratz: "Te estoy viendo", para instantes después comunicarle que estaba eliminado por infringir las normas.

Finalmente, Alvar, con las piernas temblando, ha cedido, lo que ha convertido a Ivonne Reyes automáticamente en la primera líder de 'Playa Conquista'. Pletórica por su victoria, la concursante se ha puesto el collar de líder y ha hecho una especial dedicatoria: "Se lo dedico a los ivonnistas, a mi familia, mi hermana, mi hijo, a todos los que me han apoyado, al equipazo que estamos aquí y a nuestra nueva playa".

Del concursante que mejor lo está haciendo al más estratega

La recta final está a la vuelta de la esquina y el debate sobre quién merece alzarse con el triunfo está más encendido que nunca. Ya no hay margen para esconderse, las alianzas saltan por los aires, las estrategias están al descubierto y los perfiles más fuertes empiezan a sobresalir. Hemos hablado con exconcursantes y familiares de los participantes para que se mojen de verdad y coronen a la reina indiscutible y destapen algunas caras B muy sorprendentes.