Pedro Jiménez 20 MAY 2026 - 00:25h.

Se trata de la primera salvación tras la unificación: así ha ocurrido todo

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Durante la gala de 'Supervivientes' de este martes, Claudia Chacón se ha salvado de la expulsión en una trepidante gala de salvación tras la unificación ante Aratz, Gerard Arias y Alvar, los que estaban nominados de la pasada gala junto a la concursante y que se la jugarán por continuar en Honduras el próximo jueves, momento en el que uno de ellos saldrá expulsado definitivamente. Todo esto, en un momento "absolutamente decisivo", como bien ha dicho María Lamela antes de ir cortando la cuerda de cada uno de ellos.

Antes de comenzar, Claudia no ha podido esconder sus nervios, hablando 'por lo bajini' y mirando a la nada. El primero en seguir nominado ha sido Aratz Lakuntza. Posteriormente, el segundo superviviente en continuar nominado, enfrentándose así a la expulsión definitiva del próximo jueves, se trata de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. El 'aventurero' ha levantado los brazos en lo que ha parecido más que se salvaba que otra cosa.

Y, por último, Claudia Chacón y Gerard Arias, dos grandes enemigos, se han visto las caras en un todo o nada por la salvación. María Lamela ha cortado la cuerda de Gerard Arias... ¡y Claudia Chacón se ha salvado de la expulsión!

Una Claudia que ha roto a llorar, gritando y muy emocionada: "No me lo creo. ¡Gracias! No tengo palabras de tantas emociones. Os quiero un montón, por favor, ayudadme. ¡Quiero llegar súper lejos! Lo estoy dando todo, cada día. ¡Gracias!".

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La reacción de Maica y Borja a la salvación de Claudia

Tras pegarse también un buen chapuzón como el resto de los no salvados, Maica y Borja han esperado a Claudia en la orilla para darle un emotivo abrazo: "La única que tenía dudas", ha dicho Borja, muy alegres tanto este como la modelo de que se hubiera salvado su gran amiga de la expulsión del próximo jueves, que tendrá lugar a partir de las 21:45 horas, en Telecinco.