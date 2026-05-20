La madre de la concursante ha dado los nombres de los rivales más fuertes de su hija y de cómo ha superado las inseguridades que arrastraba del pasado

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La recta final de ‘Supervivientes 2026’ ya está en marcha y uno de los nombres propios de esta edición sigue siendo el de Claudia Chacón. La concursante atraviesa uno de los momentos más decisivos de su aventura después de semanas marcadas por enfrentamientos, sensación de aislamiento dentro del grupo y un fuerte desgaste emocional que, según su entorno, ha sido mucho mayor de lo que se ha visto en pantalla. Julia, su madre, ha hablado sobre ello en una entrevista concedida en exclusiva a esta web tras las últimas polémicas y ha analizado cómo afronta Claudia el tramo definitivo del concurso.

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Los posibles rivales de Claudia en la final

Para la madre de Claudia, hay varios concursantes que podrían competir directamente con ella por la victoria, aunque también reconoce que algunos son precisamente los que le gustaría ver junto a su hija en una hipotética final. Entre ellos menciona especialmente a Maica y a Alvar Seguí.

“Me gustaría que llegara con Maica, por supuesto, y con Alvar”, asegura. Sobre Maica, considera que “ha hecho un concurso increíble y siempre ha estado al lado de mi hija”. En el caso de Alvar, destaca su evolución durante las últimas semanas: “Veo que ha despertado, que se ha quitado un veto que llevaba encima”.

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También menciona el crecimiento de Darío dentro del reality y reconoce que todos ellos pueden convertirse en competidores fuertes de cara al desenlace del programa.

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“Mi hija se ha sentido sola”

Uno de los aspectos más delicados que aborda durante la conversación que hemos mantenido con ella es la situación de Claudia dentro de la convivencia. Su madre insiste en que la concursante ha sufrido mucho más de lo que aparenta y señala directamente a varios compañeros por sus actitudes dentro del grupo.

“Todo lo que ha dicho mi hija durante el concurso se está viendo ahora”, explica, mencionando además las recientes palabras de Nagore Robles, a quien agradece públicamente haber verbalizado situaciones que, según ella, Claudia llevaba denunciando desde hacía tiempo.

La familia reconoce que hubo momentos donde realmente temieron un bajón emocional importante: “La hemos visto sola contra muchas personas. No hacía falta que la defendieran, pero sí una mirada de apoyo”, confiesa emocionada.

El cambio físico y el desgaste emocional

Otro de los temas que más comentarios ha generado en los últimos días ha sido el radical cambio de imagen de Claudia tras una de las dinámicas del programa. Aunque su madre asegura que entiende el contexto del reality y las recompensas, considera que algunas pruebas fueron demasiado lejos: “Yo también me habría cortado el pelo por ella, claro que sí, pero creo que hubo un exceso”, afirma.

Pese a ello, asegura que Claudia está aprendiendo mucho de esta experiencia. Destaca especialmente unas palabras recientes de la concursante sobre la inseguridad física y la importancia de valorarse más allá de la apariencia. “Creo que eso puede ayudar a mucha gente joven”, sentencia.

Mientras tanto, la familia ya imagina cómo será el esperado regreso de Claudia a España: descanso, comida casera y una visita urgente a la peluquería parecen encabezar su lista de prioridades tras la aventura.

¡Dale al play para ver la entrevista al completo!