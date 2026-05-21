Teresa Seco, Kiko Jiménez y Marisa Jara han opinado sobre los cambios de looks de los concursantes y han dado el nombre del nominado que debe volver ya a España

¿Te raparías por comida? Los colaboradores de Telecinco responden al dilema más viral de ‘Supervivientes 2026’

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El cambio de look de Claudia Chacón sigue dando mucho de qué hablar fuera del reality. La concursante protagonizó uno de los momentos más comentados de la semana tras tomar una drástica decisión estética en plena aventura, un gesto que ha dividido por completo a los seguidores del programa y que ahora también ha generado debate entre exconcursantes y colaboradores habituales del universo Telecinco.

¿Ha sido suficiente el corte de pelo de Claudia?

Preguntamos desde el plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie' a Teresa Seco, Kiko Jiménez y Marisa Jara qué habrían hecho ellos en una situación similar y si estarían dispuestos a pasar por un cambio tan radical con tal de conseguir una recompensa dentro del concurso. Las respuestas, eso sí, no han dejado indiferente a nadie. Mientras algunos consideran que el movimiento de Claudia demuestra valentía y ganas de dar espectáculo, otros creen que hay límites que no cruzarían ni siquiera dentro de un reality. “Le ha faltado raparse”, llega a asegurar uno de los colaboradores, dejando claro que el corte de pelo le pareció incluso poco arriesgado.

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Además del ya famoso cambio de imagen, también quisimos saber cómo se vive realmente el hambre dentro del concurso y qué deseo habrían pedido ellos en la ya icónica mesa de las tentaciones, uno de los momentos más comentados de la edición. Entre bromas y confesiones inesperadas, todos coincidieron en algo: cuando llevas semanas sobreviviendo en esas condiciones, cualquier capricho gastronómico se convierte en oro. Pero no todo fue hablar de comida y looks, en plena recta decisiva del concurso, también se mojaron sobre quién debería ser el próximo expulsado, señalando nombres que podrían dar mucho de qué hablar en los próximos programas.

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Y es que, a medida que avanza la convivencia, las afinidades entre concursantes empiezan a quedar más claras… y también los roces. Algunos admitieron haber encontrado apoyos inesperados dentro del reality, mientras que otros reconocen no haber terminado de conectar con ciertos compañeros.

La madre de Claudia ve excesivo el corte de pelo de su hija y habla de su lado más personal

Julia, que acudió a plató como cada martes para defender a su hija, terminó abandonando la gala al ver que la de Mallorca decidió aceptar cortarse el pelo al máximo. En una entrevista previamente realizada a la emisión ya expresó su malestar por "la mesa de las tentaciones" a la que estaba siendo sometida su hija.

Dale play para conocer sus respuestas.