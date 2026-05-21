Antía Troncoso 21 MAY 2026 - 23:04h.

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Los concursantes viven un inesperado cambio de rumbo en 'Supervivientes'. Tal y como adelantó Ion Aramendi el pasado martes, los supervivientes se han enfrentado esta noche a una mudanza por sorpresa, un cambio de localización que ha llegado sin previo aviso para ellos y que, además, se ha producido de una manera muy diferente a la que estaban acostumbrados.

Y es que, antes de comunicar a los concursantes que esta noche dejarían atrás Playa Uva, Jorge Javier Vázquez los ha puesto en un compromiso. El presentador ha preguntado a cada uno de ellos por el nombre del peor superviviente bajo su punto de vista.

Maica ha dado el nombre de Alvar; Borja el de Claudia; Darío el de Alba. Aunque ha sido finalmente Ivonne Reyes, actual líder, quien ha dado una lista oficial de los cinco peores supervivientes: "Alvar, Gerard, Borja, Darío y Aratz", han sido los elegidos por la concursante. Tras esto, Jorge Javier ha pedido a los no nombrados que subiesen a la barca.

La caótica mudanza exprés: los supervivientes pierden objetos de gran valor

Una vez que en la playa solo estaban los cinco "castigados", Jorge Javier ha hecho un anuncio: "Tenéis una misión muy importante que llevar a cabo. Tenéis mudanza exprés, vais a tener que meter todo en la barca: el fuego, los sacos de los nominados, la comida que atesoréis aún... Todo lo que no esté dentro de la barca cuando termine el tiempo, lo perdéis".

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Tras las indicaciones del presentador los concursantes han tenido un minuto y medio para recogerlo todo. Pese a su empeño, no han conseguido meter en la barca a tiempo objetos de gran valor para su supervivencia, algo que ha traído fuertes reacciones cuando el resto de concursantes han descubierto qué objetos se han quedado atrás. En especial, Maica y Claudia, las mayores damnificadas.

Claudia y Maica, muy enfadadas tras perder sus recompensas

Un vez que todos los concursantes se han reunido, Jorge Javier ha enumerado los objetos que los cinco chicos se habían dejado en la playa y que ya no podrán recuperar nunca más: "Se han dejado cosas imprescindibles. Se han dejado camisetas, ropa en general, ropa interior, bañadores, todo lo que estaba tendido... Y, atención, porque también se han dejado la lona grande y, ojo a esto, parte de la comida de Claudia y Maica".

Devastadas y con caras de completa decepción, las concursantes han manifestado su molestia por perder parte de la recompensa que ganaron tras sus extremas 'mesas de las tentaciones': "Me ha costado el pelo. Me da pena por lo que significa, lo que hemos hecho para conseguir esa comida. Nos la estábamos administrando para que nos durara porque hemos arriesgado muchísimo".

Maica no se ha quedado atrás y, muy indignada, se ha quejado: "Es un momento de agobio, pero pienso que esa comida si fuera de ellos no se hubiesen olvidado", ha asegurado la concursante. Unas palabras ante la que los cinco chicos encargados de la mudanza se han defendido: "Me hubiera gustado cogerlo todo, pero tuvimos muy poco tiempo”, ha dicho Gerard. "Hemos priorizado vuestros sacos", ha explicado Borja.

La hermana de Gerard opina sobre Claudia: "Se han pasado límites"

Los defensores de Gerard Arias, Alvar Seguí y Aratz Lakuntza analizan el paso de los tres nominados por ‘Supervivientes’ antes de la expulsión de uno de ellos esta noche. Entre ellos, Marta, la hermana de Gerard, reconoce que las nominaciones le están pasando factura porque el concursante “quiere llegar a la final” y está viviendo la experiencia como “un reto personal”.