Lara Guerra 22 MAY 2026 - 00:43h.

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El reparto de cocos ha traído a 'Supervivientes' una bronca monumental, en la que comenzada por Alba Paul y Borja, ha acabado trasladada a toda la palapa.

Después de ver la secuencia de imágenes donde ambos concursantes han estallado por la forma de repartir la comida del otro, la bronca ha continuado en palapa. Alba no ha dudado en decirle a Borja lo que le parece como persona: "Eres un moralista, un demagogo...y eso no son insultos, es lo que eres", a lo que él le responde: "Prefieres coger comida para ti que repartirla entre el resto".

Atónita con sus palabras, la mujer de Dulceida deja claro que así no sucedió: "Por favor, que alguien diga algo porque yo cuando he tenido coco de hecho ni he comido. Se abrió un coco el día de antes y..." En este momento, Silva interrumpe: "4 cocos, uno que se encontró otro compañero y te lo querías meter en tu grupo".

Por otro lado, Jorge Javier le pregunta a Alba si ha echado en falta apoyos en esta discusión, a lo que comenta un sí rotundo: "Pues sí, Jorge. Soy un poco kamikaze y a veces me meto en fregados que no son míos y es verdad que el tono lo elevo porque me pongo visceral. Creo que hay gente que pensaba lo mismo y parece que no..."

Aratz desvela lo ocurrido: "Al día siguiente de lo que pasó repartimos el coco porque Alvar no tenía"

Ante esto, Aratz procede a explicar lo ocurrido: "El día que tuvimos las penitencias se quedó en que íbamos a repartir los cocos de esa manera, un grupo de 5 y otro de 5. Ese día se abrió entre cuatro y todos estábamos conformes. Luego, el siguiente día abrimos el coco por la mañana porque Alvar no tenía"

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Rato después, los concursantes se han visto inmersos en una bronca monumental por lo ocurrido con los cocos, donde cada uno daba su opinión a voces. Sin embargo, el único que se ha mantenido fuera de esto es José Manuel Soto, quien además, desconocía el origen de lo ocurrido.