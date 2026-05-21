El guiño de Jorge Javier a la madre de Claudia tras abandonar el plató por el reto que ha aceptado la superviviente: "Venga, ¡me lo corto!"
El presentador se dirige a la madre de la superviviente y le lanza un reto
El corte de pelo de Claudia en 'Supervivientes 2026', debatido en plató: ¿hubiesen hecho lo mismo?
'Supervivientes', en Mediaset Infintiy
En el plató de 'Supervivientes 2026' se vivieron momentos de tensión cuando Claudia Chacón decidía aceptar el reto de cortarse aún más el pelo a cambio de ver a su pareja por videollamada y comerse su plato favorito.
La madre de la concursante, Julia, se quedaba a cuadros y llegó a abandonar el plató en pleno directo. Ahora, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en lanzarle una indirecta y llegarle incluso a proponerle un reto entre risas.
La respuesta de la madre de Claudia al guiño de Jorge Javier
"Hoy Claudia se corta el pelo mucho más, de manera más radical. Y luego se lo va a cortar la madre en solidaridad con Claudia", expresa el presentador del reality como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.
"Venga, ¡yo me lo corto!", exclamaba sin pensárselo Julia. Después, una y otro se daban la mano y dos besso para cerrar el reto que, como decimos, era en un tono divertido.
"Si te lo cortas tú, no se lo cortamos a tu hija", le lanzaba Vázquez. La madre de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' aceptaba hacerlo y lanzaba una clara respuesta. "Si te nos lo cortamos tú y yo, no se lo cortamos", decía.