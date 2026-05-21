Supervivientes Madrid, 21 MAY 2026 - 22:52h.

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En el plató de 'Supervivientes 2026' se vivieron momentos de tensión cuando Claudia Chacón decidía aceptar el reto de cortarse aún más el pelo a cambio de ver a su pareja por videollamada y comerse su plato favorito.

La madre de la concursante, Julia, se quedaba a cuadros y llegó a abandonar el plató en pleno directo. Ahora, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en lanzarle una indirecta y llegarle incluso a proponerle un reto entre risas.

La respuesta de la madre de Claudia al guiño de Jorge Javier

"Hoy Claudia se corta el pelo mucho más, de manera más radical. Y luego se lo va a cortar la madre en solidaridad con Claudia", expresa el presentador del reality como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Venga, ¡yo me lo corto!", exclamaba sin pensárselo Julia. Después, una y otro se daban la mano y dos besso para cerrar el reto que, como decimos, era en un tono divertido.

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"Si te lo cortas tú, no se lo cortamos a tu hija", le lanzaba Vázquez. La madre de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' aceptaba hacerlo y lanzaba una clara respuesta. "Si te nos lo cortamos tú y yo, no se lo cortamos", decía.