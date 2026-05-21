Los defensores de Gerard Arias, Alvar Seguí y Aratz Lakuntza analizan el paso de los tres nominados por ‘Supervivientes’ antes de la expulsión de uno de ellos esta noche

La polémica por las no recompensas a Claudia y Maica: "Estáis quedando bastante mal de cara al público"

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La tensión sigue creciendo en 'Supervivientes 2026'. Durante la última gala, Claudia Chacón logró salvarse de la expulsión en una ajustadísima ceremonia, dejando a Aratz Lakuntza, Gerard Arias y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo como los tres nominados que se jugarán su continuidad este jueves en Honduras. Uno de ellos abandonará definitivamente la aventura. La salvación de Claudia, además, ha dejado un escenario completamente abierto entre tres perfiles muy diferentes dentro del concurso: el emocional, el superviviente competitivo y el aventurero conciliador.

Gerard Arias, centrado en llegar a la final pese a las dificultades del concurso

Gerard Arias atraviesa uno de sus momentos más complicados dentro del reality. Su hermana Marta reconoce que las nominaciones le están pasando factura porque el concursante “quiere llegar a la final” y está viviendo la experiencia como “un reto personal”.

Además, defiende que Gerard está siendo malinterpretado fuera del concurso, especialmente tras las críticas sobre su actitud con las mujeres: “La imagen que se está dando es totalmente equivocada”, asegura. Sobre su enfrentamiento con Claudia Chacón, Marta cree que la reconciliación es complicada porque “se han pasado límites muy injustos para ambos”. Precisamente, Gerard terminó viéndose las caras con Claudia en el duelo final por la salvación, perdiendo finalmente frente a ella.

A nivel de supervivencia, considera que Aratz es su rival más fuerte, aunque admite que Claudia sería la concursante que más le incomodaría por el apoyo del público.

Alvar Seguí, un concursante aventurero y conciliador

El entorno de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo tiene claro que el aventurero está mostrando su verdadera esencia en Honduras. Su amigo Creever asegura que está “aprendiendo muchísimo” y haciendo disfrutar a quienes le rodean. Según explica, lo peor para Alvar son las discusiones porque “no busca eso” y es “un tío muy sano”. De hecho, considera que en las últimas semanas simplemente ha aprendido a explicarse mejor y ser más directo ante las cámaras.

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Uno de los momentos más emocionantes para su entorno fue el reencuentro con su madre: “Verle llorar y reír a la vez fue impresionante”. Respecto a sus rivales más fuertes, Creever señala especialmente a Alba, Gerard y Aratz por su nivel de supervivencia. Y mientras tanto, fuera del reality ya tienen planes para el verano: una ruta de un mes por Perú.

Aratz Lakuntza, el gran favorito en las pruebas físicas

Aratz Lakuntza sigue consolidándose como uno de los concursantes más fuertes físicamente de la edición. Su amiga Jone reconoce que siempre ha sido “súper competitivo”, tanto en el deporte como en los estudios.

Aunque bromea asegurando que de pequeño era “un poquito tramposo”, destaca especialmente su compañerismo dentro de la isla. Uno de los gestos que más orgullo le genera fue cuando ayudó a sus compañeros en la prueba de apnea compartiendo todos los trucos que había practicado fuera del programa. Jone cree que Aratz ha sabido mantenerse al margen de los grandes conflictos del concurso porque “no le apetece eso” y asegura que los enfados “se le pasan enseguida”.

De cara a una hipotética final, considera que sus rivales más complicados serían Alvar, Gerard y Borja por su fortaleza física, aunque cree que “en agilidad no tiene ningún contrincante”. Mientras tanto, fuera ya le esperan planes mucho más terrenales: irse de sidrería o comerse “un kebab que le llene y le sacie” tras semanas pasando hambre en Honduras.

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