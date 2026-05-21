Pedro Jiménez 21 MAY 2026 - 22:58h.

La inesperada pregunta de Jorge Javier Vázquez tras ver los nuevos looks de los concursantes: no te lo pierdas

La hermana de Gerard sale en su defensa: "La imagen que se está dando es totalmente equivocada”

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Durante la gala de 'Supervivientes' de este jueves, Jorge Javier ha conectado con los concursantes al comienzo del programa y ha reaccionado a los looks tan diferentes -y en algunos casos extremos- que tienen desde que la Mesa de las Tentaciones se estrenó el pasado domingo.

El presentador se ha quedado impresionado, en primer lugar, con Alvar: "Lo tengo que decir, perdonadme el resto de supervivientes, pero no puedo callármelo, soy así y expreso todas mis emociones. He visto un primer plano y me acabo de enamorar de Alvar", ha confesado Jorge Javier, a modo de broma.

Por otro lado, Jorge Javier ha bromeado hablando en términos generales: "Los demás podríais participar en alguna Kale borroka y no tendríais ningún problema". Además, ha nombrado a Maica Benedicto, quien hay que recordar que el pasado martes se acabó cortando un total de 40 centímetros de pelo: "Te voy a decir algo, tú podrías hacer de Sandy en Grease. Eres como Olivia Newton-John", unas palabras que han alegrado y mucho a la modelo. "Espectacular", ha añadido el presentador.

Los concursantes, liberados definitivamente de su penitencia

Además, ha anunciado que todos los concursantes, menos Gerard Arias, quedan liberados de su penitencia, algo que ha hecho que los supervivientes se lleven una gran alegría.

Ha sido en ese preciso momento cuando se ha dirigido a Gerard: "Me impresiona mucho. Cuando yo era pequeño, había unos cómics en la televisión que eran Mazinger Z, y había un personaje malísimo que era El barón Ashler, mitad hombre y mitad mujer. La gente de mi generación se acordará. Si fueras un musical serías 'Víctor' o 'Victoria'".

La pregunta de Jorge Javier a los concursantes

Posteriormente, Jorge Javier Vázquez les ha lanzado una pregunta a los concursantes "crucial", pidiéndoles una cosa: "Responded sin rodeos y con sinceridad". ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!