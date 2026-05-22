¿Existe rivalidad? Alba Paul aclara cuál es realmente la relación de Dulceida y ella con María Pombo: "Somos las dos Españas"
Alba Paul se sincera como nunca sobre su relación y la de su mujer Dulceida con la influencer, María Pombo: ¡dale al play!
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Alba Paul ha hablado largo y tendido sobre su relación y la de su mujer, Dulceida, con la también famosa creadora de contenido, María Pombo. Lo ha hecho en una distendida conversación con su compañera Ivonne Reyes, en la que ha desvelado si realmente existe entre ellas algún tipo de rivalidad. ¡No te lo pierdas!
No es la primera vez que el nombre de María Pombo sale a relucir en esta edición de 'Supervivientes 2026'. En más de una ocasión, Jorge Javier ha hecho alguna que otra broma dirigida a Alba Paul en la que ha mencionado a alguna de las hermanas del clan Pombo. Y es que en las redes sociales se ha rumoreado en infinitud de ocasiones que existiría cierto enfrentamiento entre Alba y Dulceida con las Pombo.
Ahora, ha sido la propia concursante la que ha aclarado qué relación tienen con María Pombo. "María no vendría aquí ni por todo el oro del mundo. La conozco desde hace 10 años. Somos muy diferentes, pero nos llevamos bien", le confesó Alba a Ivonne, a la que además le ha explicado: "Somos las dos Españas, ella es más tradicional y nosotras somos todo menos tradicionales. La izquierda, la derecha... "
La confesión de Alba al hablar sobre su relación y la de su mujer con María Pombo
Esta noche, en la palapa, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a sacar el tema para aclarar de una vez por todas si es real que existe un enfrentamiento con María Pombo: "¿Estáis peleadas? María nunca va a los premios que organizáis vosotras, a los Ídolos". Una pregunta ante la que Alba Paul ha respondido con total sinceridad y con una inesperada confesión:
"No ha ido por motivos suyos que ella ya ha explicado en varias ocasiones. No estamos peleadas. No hace mucho que cenamos juntos con Pablo y María. No hay ninguna pelea", ha desvelado la concursante, zanjando de forma definitiva todos los rumores que llevan años enfrentándolos.