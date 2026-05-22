Supervivientes 22 MAY 2026 - 16:04h.

‘La Noria Infernal’ y ‘El Duelo al sol’ formarán parte de los juegos que tendrán que superar los supervivientes para alzarse con el mayor de los poderes

Este domingo (22:00h) en Telecinco, en una gala especial que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity

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Tres espectaculares y emocionantes juegos, entre los que destacan ‘La Noria Infernal’ y ‘El Duelo al sol’, para distinguir al ganador del Tridente Dorado, que podría cambiar la lista de nominados antes de la apertura de votaciones; y la visita sorpresa de Alejandro, hijo de Ivonne Reyes, tras 81 días de aventura, centrarán gran parte de la atención de la gala especial de ‘Supervivientes. Conexión Honduras’ que Sandra Barneda y María Lamela conducirán este domingo 24 de mayo a partir de las 22:00h en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

A lo largo de la noche, los supervivientes lucharán por el Tridente Dorado enfrentándose a tres juegos. El primero pondrá al límite sus condiciones físicas y mentales y solo los cuatro mejores se clasificarán para el segundo, ‘Duelo al Sol’. Esta prueba distinguirá a los dos aspirantes que tendrán que dar lo mejor de sí mismos en el juego más icónico del formato: ‘La Noria Infernal’. El ganador final se hará con el Tridente Dorado, que le otorgará el poder de dar un giro a la lista de nominados, aunque antes tendrá que someterse al ‘Dilema de los Dioses’.

Por último, los supervivientes se reunirán en el ‘Consejo de los Dioses’ para abordar los problemas de convivencia y supervivencia tras su mudanza a la nueva Playa Conquista.