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Claudia protagoniza el robo de una lata de comida en la playa y desata la reacción de los concursantes: "Ya era hora de ponerse en órbita"

Claudia protagoniza el robo de una lata de comida en la playa y desata la reacción de los concursantes: "Ya era hora de ponerse en órbita"
Claudia protagoniza el robo de una lata de comida en la playa y los concursantes reaccionan. telecinco.es
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Una crema de pistacho de Maica Benedicto ha desaparecido de manera misteriosa en la playa y Claudia Chacón, compañera de la modelo y fiel amiga suya, ha tomado 'cartas en el asunto' y ha robado dos latas del bote común de todos los concursantes de la playa. Esto último ha generado la pronta reacción del resto de supervivientes, sin dar crédito a lo que estaba sucediendo.

"¿Qué haces Claudia?", preguntaría Aratz, el primero en percatarse de todo. Alba Paul también se daría cuenta, pero el objetivo de Claudia estaba claro: tomarse su propia reprimenda y actuar lo más rápido posible. Soto se despertaría también y Alba Paul, la más contundente, lanzaría una advertencia: "No me quiero enfadar ahora". Pero ya era tarde: dos latas habían desaparecido del baúl donde tienen los concursantes todas las latas.

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"Ya era hora de ponerse en órbita... un poco de supervivencia, que se nos va a olvidar", indicaba Claudia en un momento dado. Una Claudia que le informaba a Maica a tiempo real de todos sus movimientos.

Una vez ya todos en la cama, Maica ha cogido la 'multiusos' y se ha dispuesta a abrir ambas latas, resguardada del resto, para ver cuál valía la pena comerse en ese momento.

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