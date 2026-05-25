Pedro Jiménez 25 MAY 2026 - 01:06h.

La secuencia completa del robo de una lata de comida por parte de Claudia Chacón, en 'Supervivientes. Conexión Honduras'

La gran angustia de Maica al terminar la prueba de 'la caída del titán': “Me está dando pánico”

Compartir







Una crema de pistacho de Maica Benedicto ha desaparecido de manera misteriosa en la playa y Claudia Chacón, compañera de la modelo y fiel amiga suya, ha tomado 'cartas en el asunto' y ha robado dos latas del bote común de todos los concursantes de la playa. Esto último ha generado la pronta reacción del resto de supervivientes, sin dar crédito a lo que estaba sucediendo.

"¿Qué haces Claudia?", preguntaría Aratz, el primero en percatarse de todo. Alba Paul también se daría cuenta, pero el objetivo de Claudia estaba claro: tomarse su propia reprimenda y actuar lo más rápido posible. Soto se despertaría también y Alba Paul, la más contundente, lanzaría una advertencia: "No me quiero enfadar ahora". Pero ya era tarde: dos latas habían desaparecido del baúl donde tienen los concursantes todas las latas.

"Ya era hora de ponerse en órbita... un poco de supervivencia, que se nos va a olvidar", indicaba Claudia en un momento dado. Una Claudia que le informaba a Maica a tiempo real de todos sus movimientos.

Una vez ya todos en la cama, Maica ha cogido la 'multiusos' y se ha dispuesta a abrir ambas latas, resguardada del resto, para ver cuál valía la pena comerse en ese momento.