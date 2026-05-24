telecinco.es 24 MAY 2026 - 20:00h.

Jone, amiga de Aratz; Creever, amigo de Álvar; Marta, hermana de Gerard; y Araceli, hermana de Darío hablan en exclusiva sobre la recta final, las grandes amenazas y las decisiones más extremas que habrían tomado en Honduras

El implacable veredicto de los colaboradores tras la expulsión de Almudena de 'Supervivientes'

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La recta final de 'Supervivientes 2026' está más abierta que nunca. Tras la salvación de Claudia Chacón en la última gala de 'Tierra de nadie', en la que consiguió imponerse a Aratz, Gerard Arias y Alvar, el reality entra en una fase absolutamente decisiva y los apoyos desde fuera empiezan a cobrar todavía más importancia.

Solo los más fuertes serán rivales en la gran final

Precisamente en este contexto, los familiares y amigos de varios concursantes han hablado en exclusiva para esta web sobre quiénes creen que son los rivales más incómodos de cara a la final, qué creen que harán los supervivientes nada más volver de Honduras y hasta dónde habrían llegado por conseguir comida o una llamada en plena aventura.

Jone, amiga de Aratz; Creever, amigo de Álvar; Marta, hermana de Gerard; y Araceli, hermana de Darío, respondieron a algunas de las preguntas que más están comentando ahora mismo los seguidores del programa. Sobre los posibles favoritos para ganar, algunos nombres se repiten entre los defensores, dejando claro que hay concursantes que empiezan a perfilarse como auténticas amenazas de cara a la final. De hecho, uno de los allegados reconoce que hay varios participantes que “podrían ser los más fuertes”, mientras otro destaca a una concursante asegurando que es “espectacular”.

También quisimos saber cómo imaginan el regreso de los supervivientes a España después de meses de hambre, desgaste físico y convivencia extrema. Entre bromas sobre cambios de imagen, comida pendiente y reencuentros familiares, los allegados muestran la cara más personal de los concursantes. “Aparte de la peluquería…”, comenta entre risas una de las entrevistadas, dejando caer uno de los detalles físicos que más está comentando la audiencia en redes.

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Y, cómo no, salió uno de los grandes temas de esta edición: el pelo. Después del revuelo que provocó Claudia Chacón al aceptar raparse para conseguir una recompensa, una decisión que incluso hizo que su madre abandonara el plató en directo, preguntamos a los familiares y amigos si ellos habrían sido capaces de hacer lo mismo en Honduras. Las respuestas no tienen desperdicio. Desde quienes admiten que habrían cedido sin pensarlo demasiado hasta quien sentencia que “mi pelo es sagrado para mí”.

Con Aratz, Gerard y Álvar todavía nominados y jugándose la expulsión definitiva este jueves, cada comentario desde fuera puede interpretarse casi como una pista de quiénes llegan realmente más fuertes a la fase final de 'Supervivientes'.

Dale play al vídeo y descubre todas sus respuestas.

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