Gerard Arias se rompe al leer la carta que escribió antes de 'Supervivientes' y revela su próximo objetivo: ''Era mi sueño''
El exconcursante lee la carta que escribió antes de entrar en el concurso
Tras pasar 78 días en Honduras, Gerard Arias se convirtió en el expulsado de la noche del pasado jueves en 'Supervivientes'. El concursante lo ha dado absolutamente todo durante su experiencia, pero ¿qué esperaba de él y qué objetivos ha cumplido? En este vídeo inédito, el exconcursante lee la carta que le escribió a su 'yo futuro' y descubrimos las respuestas.
Gerard coge la carta y antes de leerla se explica: ''Esto lo escribí a mi yo del futuro y no tengo ni idea de qué le puse, ya es que ni me acuerdo, así que voy a leerlo''.
''Hola a mi yo del futuro. A estas alturas habrás llegado muy lejos. Estoy muy orgulloso de ti, hemos cumplido nuestro sueño de participar en 'Supervivientes' y estoy seguro de que no has dejado a nadie indiferente. Y yo creo que no, que no lo he dejado. Hemos demostrado que detrás de una cara bonita hay mucha empatía y un corazón enorme y muchas cualidades que nos han hecho llegar hasta aquí'', comienza el concursante leyendo su carta.
Gerard empieza a emocionarse: ''Espero que hayamos llegado a la final, no pasa nada y si no es así, no te preocupes, confío en ti y sé que lo has dado todo. Esto es otro de los objetivos que nos propusimos y vamos a conseguir, todo con lo que algún día soñamos. También estoy seguro de que toda nuestra familia y toda nuestra gente ha disfrutado de nuestro paso por aquí. Eres un luchador, no lo olvides''.
''He exprimido cada segundo y lo he disfrutado, lo he disfrutado como si fuera el último, así que estoy muy orgulloso. Estoy encantado de haber cumplido este sueño y soy feliz al cien por cien. Yo creo que he hecho un concursazo, que he sido un gran superviviente, fui el primero en hacer fuego, creo que batí récord, que lo hice el primer día. Fui el primero en batir récord de peces, he cogido un montón de cangrejos, he cuidado a los compañeros lo mejor posible siempre que he podido. Creo que he hecho un reality de 10, un concurso de supervivencia de 10'', explica el concursante sobre cómo ve su concurso.
Y revela qué es lo que peor ha podido llevar: ''Lo único que me lo ha nublado es un poquito el conflicto, que creo que es normal tener estando o conviviendo en estas condiciones. Pero quitando eso, yo creo que he demostrado que valgo para esto, así que estoy muy orgulloso''.
Gerard acaba rompiéndose por completo: ''Me he emocionado mucho porque es verdad que era mi sueño y veo que lo he cumplido y es otro objetivo y voy a por otro y estoy feliz y tengo ganas de ver a mi familia y que me cuente cómo lo han visto desde fuera. Es que he disfrutado tanto, disfruto hasta la salida, me gustaría haberlo ganado pero es que disfruto hasta la salida, me está encantando''.
Además, revela cuál es su objetivo después del reality: '' 'Supervivientes All Stars', intentaré que no se nuble tanto con tanto conflicto, vendré preparado físicamente, cosa que no había conseguido en este, ganar todas las pruebas de líderes o casi todas y demostrar que puedo llegar mucho más lejos. En supervivencia creo que he cuidado de los compañeros, he batido récord en peces, récord en hacer fuego, récord en bastantes cosas. Solo me faltaría ganar más líderes y creo que con una buena preparación física no hay quien me gane, así que voy a por 'All stars'. Muchísimas gracias a todo el que me ha apoyado, al que me ha votado y al que ha seguido mi concurso y le ha gustado. Gracias por hacerme cumplir desde el sueño. Os quiero, adiós''.