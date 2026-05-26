telecinco.es 26 MAY 2026 - 22:00h.

Tras protagonizar el duelo más extremo y batir el récord, los ganadores del tridente dorado hicieron un cambio de nominados que va a revolucionar la isla

Los exconcursantes cuentan los secretos y normas ocultas del reality: baño, higiene y pruebas médicas

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Honduras ha sido testigo de uno de los momentos más memorables y espectaculares de 'Supervivientes' en la temida Noria Infernal, la prueba reina y más exigente, que enfrentaba a dos auténticos titanes: Alvar y Aratz. Y lo más importante es que estaba en juego el ansiado tridente dorado, un privilegio absoluto que daba el poder de cambiar la lista de nominados o, regalar una gran barbacoa a todos los compañeros.

Lo que nadie esperaba es que ambos concursantes llevaran su cuerpo y su mente al límite y que consiguieran aguantar durante 22 interminables minutos, batiendo el récord histórico del programa. Ante esto, la organización decisión darles la victoria a ambos y junto tomaron una decisión que dinamitará la convivencia: salvar a Aratz de la nominación y meter a otro concursante.

El aplauso a una estrategia letal

Este movimiento no ha dejado indiferente a nadie, por ejemplo, para Álex Álvarez, es indiscutible que "Los dos son unos grandes campeones, yo no sé de dónde sacan tanta fuerza, después de tantos meses".

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Lejos de criticar el castigo a la concursante elegida, Diego Reinares aplaude la frialdad de Alvar y Aratz: "Me parece pura estrategia y además lograda. Es la manera más justa de jugar a este juego". Una opinión que comparte con Álex, recordando que a Honduras "han ido a eso, no a hacer amigos, están jugando". Por su parte, José María Almoguera ve más justificado el salvar al vasco: "Había que salvar a Aratz, ese récord se lo había ganado. Se merecía sacarlo de la lista".

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Las quinielas para la final

Pero con el concurso ya en la recta final, las alianzas se tensan y los colaboradores ya tienen claro sus favoritos, "Mi favorito es Aratz, tiene mucha fuerza, tiene todo lo que un concursante tiene que tener, es mi ganador". Otros, en cambio, valoran el contenido que dan otras concursantes como Alba o Claudia, porque "ha movido la edición y se merece estar en la final".

Pero si hay una quiniela sorprendente es la de otro colaborador, quien se rinde ante la evolución de Maica: "El cambio que ha pegado ha sido alucinante, cunado entró dije, se muere en la primera semana, y está luchando día a día". Su top 3 lo completan Alvar e Ivonne, de quien destaca un enorme mérito: "58 años y mojando la nuca a niños de 20 que se pasan tres horas en el gimnasio".

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