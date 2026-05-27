Patricia Fernández 27 MAY 2026 - 01:59h.

El superviviente se lanza con su madre a la arena, entre abrazos y palabras bonitas

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Borja Silva se mostraba muy emocionado durante el 'Supervivientes: Tierra de nadie' al hablar del bajón que ha sufrido en los últimos días: "Se me está haciendo muy duro, me acuerdo todos los días de mi madre, de mi novia, de mi tía, tengo la familia más cerca que nunca".

Como si de una premoción de tratase, Borja hablaba de su madre y su familia de esta manera y era Ion Aramendi el que le pedía que abriese el cofre que contenía una carta de su madre: "Tienes algo muy especial que creemos que te va a subir el ánimo".

El superviviente no podía contener las lágrimas al leer las líneas que le había dedicado su madre, pero no podía imaginarse que era ella la que iba a leerle en persona el final de la carta. Este se rompía por completo al verla en Honduras y la abrazaba con todas sus fuerzas, con la que terminaba tirado en la arena protagonizando un bonito reencuentro entre ambos: "Me acuerdo de ti todos los días, qué fuerza me has dado".

Su madre quería decirle lo mucho que le quiere y ambos compartían unas palabras de lo más emocionantes, mientras ella quería dejarle claro que "todo está bien" y tranquilizarle en estos complicados momentos que está viviendo en Honduras. Y todo ocurría ante la atenta mirada de una Almudena completamente emocionada desde el plató.

Almudena Porras hace balance de 'Supervivientes' y confiesa su mayor decepción

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Almudena Porras, en exclusiva para nuestra web, ha hecho balance de su paso por 'Supervivientes 2026' y ha confesado cuál ha sido su mayor decepción. Además, ha sorprendido al dar su 'top 3' de finalistas para esta edición del reality: "Después de todo, se merece una oportunidad".