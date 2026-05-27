Patricia Fernández 27 MAY 2026 - 03:34h.

El recién expulsado se reencuentra con sus seres queridos en el plató de 'Supervivientes 2026'

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Gerard Arias, último expulsado, ha llegado directo al plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie' y lo hacía según se marchó de Honduras, en taparrabos y con un la mitad de su barba afeitada, donde se reencontraba con sus seres queridos que le esperaban con los brazos abiertos después de sus más de 80 días en esta experiencia extrema.

El que ha sido varias veces líder, el primero en pescar 100 peces y hacer fuego de esta edición, confesaba que "ha disfrutado cada minuto" porque era su sueño estar en este reality: "Quería demostrarte a mí mismo y a la gente que podía sobrevivir en cualquier sitio que me soltaran y estoy orgulloso".

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Además, Gerard podía ver las imágenes de su paso por 'Supervivientes 2026', las que observaba con una sonrisa en la boca y también con la emoción de revivir por todo lo que ha pasado en Honduras.

El que confesaba qué ha sido lo más duro que ha tenido que vivir en el programa: "Yo no soy una persona muy conflictiva y los conflictos con Maica y Claudia, a las que tengo cariño y conozco de fuera, ha sido lo más duro. Ni el hambre, ni el sueño ni el frío, esto es lo que he llevado peor". Como también tenía completamente claro que repetiría esta experiencia en Honduras: "Volvería una y mil veces, cambiando algunas cosillas, pero siendo yo mismo. Me ha encantado".

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