Antía Troncoso 28 MAY 2026 - 22:54h.

Compartir







Comienza una nueva y trepidante gala de 'Supervivientes 2026'. Un programa cargado de emociones y tensiones, ahora que la recta final del concurso ha comenzado, tal y como ha anunciado Jorge Javier esta noche. Una noche en la que el presentador, además, ha sorprendido al hacer una revelación: el regalo que Laura Madrueño le trajo de Honduras ¿De qué se trata? ¡Dale al play y descubrelo!

Los concursantes se han enfrentado un nuevo juego de recompensa, en el que han luchado por un riquísimo postre: ¡Una bandeja llena de tortitas con sirope de chocolate". Para hacerse con ella, han tenido que verse las caras, enfrentados en dos equipos al azar, en 'El cónclave del Tótem'.

El regalo que Laura Madrueño le trajo a Jorge Javier de Honduras

Cuando María Lamela le ha contado Jorge Javier Vázquez, en una de las conexiones en directo con los Cayos Cochinos, cuál era el juego en el que iban a "luchar" los concursantes, asegurándole que a él "le encanta" y "que ha sido rebautizado solo por él", el presentador ha reaccionado con ilusión: "¡Ay, me encanta!"

Instantes, después Jorge Javier ha desvelado: "Me encanta este juego, tengo un tótem yo en mi casa. Me lo trajo Laura Madrueño". Tanto le gusta al presentador este objeto, que, incluso, le ha pedido otro a María Lamela: "Por favor, tráeme otro. Roba otro cuando puedas, que estoy haciendo colección". "Por supuesto que sí. Una edición de 2026", ha respondido ella.