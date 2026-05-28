Patricia Fernández 28 MAY 2026 - 22:42h.

Almudena Porras aplaude desde el plató las palabras de Claudia a Darío en los posicionamientos

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En una noche en la que José Manuel Soto, Darío Linero y Borja Silva se iban a jugar la expulsión de 'Supervivientes 2026', sus compañeros iban a posicionarse, lo que iba a generar un emotivo momento entre todos.

Una de ellas era Claudia Chacón, que nadaba hasta la estructura donde estaba Darío asegurando que "tenía ganas de llorar" y que quería explicar bien este posicionamiento: "Me ha costado porque mi corazón está con Borja, es mi amigo y mi apoyo, pero me posiciono con Darío porque creo que vino en una posición muy difícil como la mía, después de tener mucho 'hate' y ha demostrado aquí que los malos tampoco son tan malos, que eres un cacho de pan y creo que esta experiencia te viene muy bien para que la gente conozca como eres". Palabras con las que el superviviente se mostraba agradecido y que Almudena aplaudía desde el plató.

Unos posicionamientos en los que se vivían de lo más emotivos. José Manuel Soto era el que contaba con más apoyo, con un total de tres concursantes: Maica, Alba Paul y Alvar Seguí, los que le dedicaban palabras de lo más emotivas que llegaban al corazón al cantante: "Para mí supone mucho este apoyo, muchísimo".

Mientras Darío contaba con el apoyo de Claudia y Borja con el de un Aratz que protagonizaba un especial momento, con las lágrimas del nominado: "Ha sido un descubrimiento que me llevo para toda la vida y quería agradecérselo de esta manera".

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