Kiko Jiménez, Marisa Jara y Jessica Bueno destacan a los concursantes que han sido más honestos con sus compañeros

Almudena Porras sorprende con su top 3 finalistas: "Después de todo, se merece una oportunidad"

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La recta final de ‘Supervivientes 2026’ está más encendida que nunca. Después de más de 80 días de convivencia extrema en Honduras, las alianzas empiezan a romperse, las estrategias salen a la luz y cada gala deja nuevos enfrentamientos entre los concursantes. En las últimas semanas, el reality ha vivido desde récords históricos en las pruebas hasta polémicas por robos de comida, cambios de nominaciones y tensiones que ya parecen irreconciliables.

La última entrega del programa volvió a sacudir el concurso con una gala marcada por las nominaciones, la salvación de Claudia y el accidente de Ivonne Reyes durante una prueba de recompensa, que obligó a evacuarla al hospital para hacerle pruebas médicas. Mientras tanto, Borja, Darío y José Manuel Soto continúan jugándose la permanencia en el concurso en una de las semanas más decisivas de la edición.

En medio de toda esta tensión, varios colaboradores y rostros conocidos del formato han analizado quiénes merecen llegar a la final… y, sobre todo, quién está haciendo el concurso “más limpio”.

Kiko Jiménez y su defensa del juego “sin miedo a mancharse”

Kiko Jiménez tiene claro quiénes son sus favoritos para llegar a la final, aunque sorprendió especialmente al colocar a Claudia como su posible ganadora. Pero más allá de nombres, el colaborador dejó una reflexión sobre qué significa realmente hacer un concurso limpio.

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Para Kiko, en Supervivientes no siempre gana quien pasa más desapercibido o evita los conflictos. De hecho, considera que en un reality de estas características “hay que mancharse de barro hasta el cuello”, dejando caer que un concursante excesivamente correcto puede terminar pasando “de puntillas” por la aventura.

Eso sí, cuando tuvo que señalar a alguien que sí estaría manteniendo una actitud más limpia dentro del reality, terminó destacando a Aratz, aunque matizando que eso no convierte automáticamente su concurso en el más completo.

Por otro lado, Jessica Bueno también quiso mojarse sobre los finalistas y sobre quién cree que está teniendo una actitud más honesta dentro de Honduras. La modelo reconoce que prácticamente todos los concursantes han tenido errores o momentos polémicos durante la convivencia, algo que considera inevitable después de tantos días de tensión.

Aun así, sí destacó a varios nombres por mantenerse fieles a sí mismos pese a las discusiones y conflictos que han ido apareciendo en la playa. Para ella, algunos concursantes han reaccionado simplemente por impulso o por las situaciones límite del reality, pero sin actuar “por detrás”. ¿A qué concursante habrá señalado Marisa Jara tras convivir con ellos?

¡Dale al play y descúbrelo!