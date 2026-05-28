Ana, hermana del concursante e Isaac, su padre, nos desvelan cómo es Borja en la intimidad y la relación que tendrá con Darío al salir

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La recta final de ‘Supervivientes 2026’ está dejando algunos de los momentos más intensos de la edición y Borja Silva se ha convertido, poco a poco, en uno de los concursantes que más conversación genera entre la audiencia. Desde su llegada a Honduras, marcada por el mediático reencuentro con Almudena Porras y Darío tras su paso por ‘La isla de las tentaciones 9’, el concursante ha ido evolucionando delante de las cámaras hasta mostrar una versión mucho más emocional y humana.

Aunque comenzó el reality rodeado de tensión y expectativas, Borja ha sabido hacerse hueco en la convivencia gracias a su carácter competitivo, su capacidad para sobrevivir en la isla y también por una sinceridad que, según su familia, está conquistando a quienes siguen el programa. En las últimas semanas ha protagonizado pruebas clave, ha superado varias nominaciones y se ha mantenido firme incluso en los momentos más delicados de la aventura.

Así han explicado la hermana y el padre de Borja cómo es el concursante

Uno de los puntos de inflexión de su concurso llegó con el emotivo reencuentro con su madre, un instante que cambió por completo su actitud en la isla y que dejó ver el lado más vulnerable del concursante. Precisamente sobre esa necesidad constante de sentirse arropado por los suyos han hablado ahora su hermana Ana y su padre Isaac en una entrevista - que puedes ver dando play al vídeo - donde repasan cómo están viviendo desde fuera el paso de Borja por el reality.

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Lejos de centrarse únicamente en la competición, ambos han querido destacar la fortaleza personal del concursante y todo lo que ha tenido que superar para llegar hasta donde está: “Ha superado cosas tremendas y se merece todo lo bueno”, aseguró su padre en uno de los momentos más sinceros de la conversación, dejando entrever que detrás del perfil televisivo hay una historia mucho más profunda.

Su hermana Ana también puso el foco en el aspecto más emocional del concurso y en cómo la distancia está afectando a Borja en esta etapa decisiva. Según explicó, la falta del cariño de la familia es probablemente lo que más está pesando en él dentro de la experiencia. Aun así, ambos coincidieron en que el reality le está sirviendo para descubrir aspectos de sí mismo que fuera nunca habría valorado igual.

¿Cómo será su relación con Darío fuera del concurso?

Durante la entrevista también hablaron de la relación de Borja con algunos de sus compañeros, de cómo creen que será su vida después del concurso y de ese espíritu luchador que, aseguran, siempre le ha acompañado desde pequeño. Todo ello mientras el concursante afronta unas semanas decisivas en las que todavía puede pasar cualquier cosa en Honduras.

Pero si hay algo que deja clara esta conversación es que, más allá de estrategias y pruebas, la familia de Borja tiene muy claro quién es realmente cuando se apagan las cámaras.

¡Dale al play para ver la entrevista al completo!