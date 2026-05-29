Antía Troncoso 29 MAY 2026 - 01:11h.

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Claudia Chacón ha vivido un tensísimo enfrentamiento con Alvar Seguí en la palapa durante la decimotercera gala de 'Supervivientes'. Los dos concursantes continúan totalmente enfrentados después de que Alvar, por medio del poder que le otorgó el tridente dorado, tomó la decisión, junto a Aratz, de nominar a Claudia. Un conflicto que ha explotado esta noche.

Claudia se la tiene jurada a Alvar después de la que ella considera una gran traición. Y es que la concursante no se esperaba para nada que el nieto del explorador, Miguel de la Quadra-Salcedo, la metiese en la lista de nominados. Sobre todo, porque ambos compartieron varios días aislados del resto en la 'Zona Parásita' hace unas semanas.

Claudia carga contra Alvar y desvela su "intento de carpeta"

Muy enfadada con Alvar, la concursante se sinceró con Alba y Maica en la playa destapando el "intento de carpeta" que Alvar quiso hacer con ella. Unas imágenes que el resto de concursantes ha podido ver hoy en la gala. "Alvar, Claudia te acusa de haberle propuesto hacer una carpeta con ella y con Maica para obtener el favor del público. Una carpeta a tres", ha adelantado el presentador antes de dar paso al vídeo.

En las imágenes se podía ver a Claudia hablando claro con sus compañeras: "Cada diez minutos me repetía 'La gente ha dicho que hacemos buena pareja', 'En verdad, tu apoyo y mi apoyo...', El capitán y la princesa rosa', 'La gente yo creo que está esperando que nos liemos'. Si yo hubiera querido, se hubiese enrollado conmigo. Y probablemente sea porque de esa manera, podía crear algo en el programa que le beneficiaba".

Alvar se defiende de la acusación de "carpetero"

De vuelta en la palapa, Jorge Javier le ha dado la palabra a Alvar para que se defendiese: "¿Querías ejercer de carpetero?", le ha preguntado. "Absolutamente, no". Claudia no tardaba en saltar: "Se quería marcar una carpeta. Me repetía cada quince minutos lo del capitán y la princesa rosa". Seguidamente, Darío y Alba han dado su opinión. Ambos han apoyado la versión de Claudia. "Creo que sería capaz", ha señalado Darío.