Los supervivientes repasan su concurso y se emocionan pensando en el primer día de concurso: "A mi yo del pasado le diría que nada es imposible"
Los supervivientes se mojan: ¿qué le dirían a sus yo del pasado?
Darío hace balance de su paso por 'Supervivientes': "A mi yo del primer día le diría que diga más 'te quiero"
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Se acerca la recta final de 'Supervivientes'. Los concursantes ven cada vez más cerca el momento de volver a casa tras su aventura hondureña y es la ocasión perfecta para hacer balance de su concurso.
Uno a uno, los supervivientes han respondido a la pregunta que les hemos lanzado: "¿Qué le dirías a tu yo del pasado?". Todos ellos han contestado a la cuestión y se han sincerado con los seguidores del programa sobre qué es eso que le dirían a su yo antes de pasar por la aventura.
Los supervivientes se mojan
Algunos de ellos creen que han hecho un buen concurso y a sus "yo del pasado" lo que le pedirían que confiase en ellos mismos, tal y como ha explicado Claudia: "Le diría que ella puede, que este cambio va a ser brutal, pero que puede con ello y además lo va a hacer genial. También le diría que tiene que coger más confianza en sí misma porque va a estar mucho más de tres días aquí".
Maica, por su parte, se emocionado mucho al pensar en esa hipotética conversación con su yo de antes de 'Supervivientes': "Le diría que se puede, que nada es imposible, que lo va a pasar mal, que va a ser una jabata y que va a sacar aquí su mejor versión".
Aratz ha sido el más aventurero en su respuesta. El concursante ha reconocido que le diría muchas cosas a ese superviviente que estaba a punto de nacer: "Le diría que confíe en sí mismo, que todos los objetivos que se proponga los va a conseguir, que se ha preparado bien".
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