Patricia Fernández 01 JUN 2026 - 01:18h.

Sandra Barneda dice unas palabras a todos los supervivientes tras este emotivo momento en palapa

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Mientras se hablaba de limpieza en la palapa de 'Supervivientes 2026', los concursantes se sinceraban sobre quiénes son las personas que hacen más sobre esto en la playa. Una de las más recalcadas era Maica Benedicto, la que terminaba entre lágrimas al hablar sobre esto.

"Estamos en un sitio muy limpio gracias a que Maica siempre está muy encima con eso", entonaba Alvar Seguí y Sandra Barneda preguntaba por este tema a Maica, sabiendo que no ha sido nada fácil para ella : "Después de 88 días conviviendo lo llevas mejor, ¿no?"

"Sandra, no me lo creo ni yo", explicaba una Maica visiblemente emocionada y Aratz quería decir algo sobre esto: "Lo lleva mucho mejor, yo soy testigo porque he convivido todos los días de la aventura con ella y su evolución ha sido brutal".

Al ver que Maica no podía evitar las lágrimas, la presentadora le preguntaba el motivo de su emoción y Maica se explicaba: "Esto para mí es un logro, el primer día pensé: '¿Qué hago yo aquí? Tenía la razón la gente'. Pero yo me esforcé porque nadie daba un duro por mí y verme ahora aquí... me emociono mucho. Y que lo vean mis compañeros también".

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Lo que provocaba que Sandra Barneda aprovechase para decirle algo a todos: "Estáis dándolo todo y os estáis superando, este programa si no os superáis no lo aguantáis en todos los sentidos. Cada uno con su personalidad, espero que os estéis superando porque este programa os pone a prueba a tope, cada día".

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