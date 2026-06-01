Pedro Jiménez 01 JUN 2026 - 00:29h.

Claudia, señalada en los últimos posicionamientos: tres de cuatro concursantes no nominados la quieren fuera

La emoción de Sandra Barneda en sus palabras de agradecimiento a los supervivientes, que acaban rotos: "Para mí los siete sois ganadores"

Compartir







El Ágora de Poseidón se ha abierto este domingo durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' y una vez Claudia, Alvar y Borja en sus atriles y pronunciar estos sus respectivos alegatos, ha llegado el momento de los posicionamientos: "Hay que poner las cartas sobre la mesa. Los posicionamientos esta noche son cruciales", ha señalado Sandra Barneda. Tras estas palabras, cada concursante se ha puesto detrás de aquel superviviente que quiere fuera del reality y ha explicado el motivo, desatando así más de un posicionamiento máxima tensión.

En primer lugar, Soto se ha puesto detrás de Claudia argumentando que "ha vuelto a hacer de las suyas sin importarle nadie". El siguiente posicionamiento ha sido el de Maica, colocándose detrás de Alvar: "Vas con una estrategia que no termino de entender, diciéndole a todo el mundo que no vas a nominar y las nominas", ha dicho una Maica que le tacha de "no sincero".

Posteriormente, Alba Paul también se ha posicionado, yéndose directa a Claudia: "Deseo que se vaya. Me ha complicado la convivencia tanto a mí como al resto. No entiende de conciencia, de respeto ni de compañerismo. Tampoco de supervivencia. Prefiero irme yo que seguir conviviendo con Claudia. Ojalá que te vayas y que te expulsen. Rezo por ello", ha subrayado.

Luego ha llegado el turno de Aratz, que se ha puesto también detrás de Claudia. El atleta profesional ha confesado que le "ha hecho cosas feísimas a muchos compañeros y no se arrepiente".

Claudia se ha pillado de nuevo otro tremendo rebote, asegurando que no tiene que cambiar ni por él ni por nadie. De hecho, la concursante ha revelado que no entiende la doble cara de Aratz, quien le ha "invitado a su pensión para tomar un día algo y que sus novios se conozcan" y luego, se posiciona detrás de ella para que se vaya y le recrimina cosas.