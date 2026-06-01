Pedro Jiménez 01 JUN 2026 - 02:03h.

Así ha sido el reencuentro de película entre el concursante y su pareja tras 88 días de aventura

Unos posicionamientos "cruciales" dejan al descubierto choques, reproches y una dura declaración: "Prefiero irme yo que seguir conviviendo con ella"

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Aratz Lakuntza se ha enfrentado a 'Las llaves de Atenea' en 'Playa Juegos' con un objetivo: ganar una gran recompensa. Lo que él no se imaginaría para nada es que esa recompensa pasaría por reencontrarse con su novia June. El concursante ha realizado el reto con éxito tras recoger tres llaves bajo el agua y abrir una gran estructura que se encontraba en una tarima sobre el mar. Pues bien, en esta estructura estaba... ¡nada más y nada menos que su pareja! No ha sido el único emotivo reencuentro que hemos vivido en Honduras: hace poco, Ivonne nos dejaba otro también 'de película' junto a su hijo.

Al descubrirlo, Aratz se ha llevado las manos a la cara sin creérselo del todo y se ha ido rápidamente a la estructura para subir y poder abrazar a su novia tras 88 días de aventura. La emoción ha sido total: son muchos los collares de líder que le ha dedicado el atleta profesional a su pareja y por fin ha tenido oportunidad de reencontrarse con ella.

Lágrimas, abrazos, confesiones... el concursante y su pareja no podían dejar de tocarse y mirarse a los ojos. Ya una vez en la playa, Aratz ha señalado lo siguiente, que nos da una pista de lo importante que ha sido para él este reencuentro: "Es el día más feliz de mi vida".

"Lo estás haciendo súper bien y te estamos viendo mogollón todos. Es una locura. Todos. Me voy a trabajar con las ojeras por aquí", ha dicho June. "¡Qué bonito es el amor! Y qué bien se ve. Están como dos 'tortolitos', como tiene que ser. No quiero ni interrumpirles", ha apuntado Sandra Barneda.