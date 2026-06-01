Pedro Jiménez 01 JUN 2026 - 01:06h.

Salta la tensión entre la defensora y madre de la concursante y el colaborador: "Mírate el programa y lo que cascas"

Unos posicionamientos "cruciales" dejan al descubierto choques, reproches y una dura declaración: "Prefiero irme yo que seguir conviviendo con ella"

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La tensión ha saltado como nunca en la parte que 'Supervivientes' ha emitido en Mediaset Infinity media hora antes de su emisión en Telecinco. Todo ha ocurrido cuando se ha tratado el tema de la nominación de Claudia sobre Borja que tantas reacciones ha generado en plató, cuando Pelayo Díaz ha dado su opinión sobre el tema lanzando una pequeña pulla a Claudia, provocando que la madre de la concursante explotase por completo.

"La gente valora muy poco la amistad hoy en día. Yo jamás hubiera nominado a Damián ni a nadie de mis fuertes. No se me pasaría por la cabeza. Llega un momento en el que lo único que quieres allí es estar rodeado de la gente que aprecias. El cheque es importante, pero más importante es estar cerca de tus amigos", ha opinado Pelayo.

Gerard ha recordado que en su día, Borja se tuvo que posicionar entre Claudia y él y señaló que prefería que se fuera este último: "Sí que la ha apoyado. La habrá nominado en el pasado, pero ahora están siendo muy amigos. Claudia se llena la boca diciéndole a Alvar traidor, que no es su amigo, y luego ella vota a Borja, que es su amigo".

Pues bien, Julia, madre de Claudia, que ya llevaba un tiempo con el brazo levantado para pedir el uso de palabra -y tras enzarzarse con uno de los colaboradores presentes en plató tras escuchar algo e indicar que si le van a correguir que lo hagan "cuando les oiga"- ha apuntado lo siguiente: "O me he perdido un capítulo o estamos todos locos".

La madre de Claudia ha asegurado que hace dos semanas, algunos colaboradores como Pelayo -entre otros- dijeron que en Honduras "no hay amigos": "Y ahora viene con la versión de que si es amigo, no lo nominas", ha dicho de manera tajante. Pelayo ha comentado que, por lo que sea, él siempre "cobra" y Julia ha seguido a lo suyo: "Miraros los programas y mirad lo que cascáis para tener recuerdo".