Pedro Jiménez 01 JUN 2026 - 02:59h.

Un superviviente ha hecho una auténtica jugada maestra y se ha llevado el último collar de líder en 'Supervivientes': "Va por ti"

La emoción de Sandra Barneda en sus palabras de agradecimiento a los supervivientes, que acaban rotos: "Para mí los siete sois ganadores"

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Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado a un importante juego de líder llamado 'Cronos', teniendo así estos la posiblidad -tan solo uno de ellos- de conseguir el ansiado collar y, posteriormente, de tomar una decisión clave en las nominaciones. Los concursantes han tenido que ir colocando una serie de piezas en una estructura circular y, finalmente, las han tenido que derribar a través de una especie de 'efecto dominó'.

María Lamela ha dado el pistoletazo de salida al juego de líder al grito de "tres, dos, uno... ¡tiempo!" y los concursantes se han puesto 'manos a la obra' introduciendo las piezas a través un minimarco que se encontraba en un raíl. Un ejercicio de concentración, movimiento y mucha paciencia que ha puesto a los concursantes al límite.

Y es que cualquier movimiento en falso desestabilizaba las piezas y provocaba que los concursantes, en más de una ocasión, tuvieran que empezar de nuevo.

Aratz Lakuntza y Alvar, los más adelantados, han cogido muchísimo protagonismo al término del juego. Finalmente, el vasco ya cumplía con todas las piezas colocadas, pero cuando las tiraba para hacer el 'efecto dominó' se quedaba a medias y las piezas no se terminaban de caer al completo.

La jugada maestra de Alvar

Mientras tanto, un persistente Alvar conseguía hacer ese 'efecto dominó' que milésimas de segundos antes intentaba Aratz sin éxito... ¡pero él sí lo conseguía!: "Se lo dedico a Borja, porque es un bestia y lo vamos a echar mucho de menos. ¡Va por ti!", ha sido la especial de dedicatoria del ya, de manera oficial, nuevo líder de 'Playa Conquista', acordándose del último expulsado de 'Supervivientes 2026'.