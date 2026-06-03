Pedro Jiménez 03 JUN 2026 - 00:08h.

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Ya son varias las galas de 'Supervivientes' en las que algunos concursantes como Claudia o Maica han tachado de "estratega" a Alvar, y más después de las últimas nominaciones de este sobre compañeros que, en su momento, aseguraría que jamás pondría en la palestra.

Durante la gala de este martes, Claudia y Maica han desenmascarado esa "estrategia" que tanto han mencionado, en lo que ha sonado más a una especie de denuncia que a otra cosa.

La verdadera careta de Alvar, al descubierto

En primer lugar, Claudia ha apuntado que le parecen bien las estrategias, pero que le da rabia que haya tenido "todo pensado desde un principio y nos quiera vender que no": "Es el más listo de aquí, pero a mí se me ve venir y él va de que no sabe nada, cuando no es verdad. Es más listo que nadie".

Instantes antes, Maica le ha pedido a Alvar que no vaya de "listo cuando es el que más sabe todo": "Ha dirigido todo. Desde el día uno habla de fandom. Lleva una estrategia de hablar a la gente y de hacerse el tonto".

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Algunos concursantes como Aratz o Alba han defendido a Alvar recordando las palabras que dijo de que nominaría a cualquier compañero de los allí presentes si hiciera falta, algo que para ellos le salva: "Es su estrategia y es lícita. Muchas veces le ha venido mal y otras bien", ha dicho Aratz, que prefiere no meterse con "su estrategia".