Así han reaccionado los supervivientes al llegar a la emblemática Cayo Paloma, isla donde culminarán su experiencia en el concurso

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En esta gala de jueves tan especial, Jorge Javier Vázquez le pide a los concursantes que le escuchen bien y que nadie se mueva hasta que el diga la palabra "tiempo".

Y es que el presentador tiene unas instrucciones para ellos: "Tras 92 días de aventura, es el momento de que os mudéis al lugar más especial y emblemático de los Cayos Cochinos. Vais a tener que recoger todas vuestras cosas, incluido el fuego. Ya sabéis que lo que no esté dentro de la barca, lo perdéis. Tenéis un minuto y medio de tiempo... ¡Ya!".

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Los supervivientes empiezan a correr para hacer esta mudanza más esperada del concurso. Y cuando el tiempo llega a su fin, los seis concursantes emprenden su viaje a un nuevo destino.

Las emocionantes palabras de Jorge Javier en el trayecto a Cayo Paloma

La barca les lleva al lugar "más icónico" de 'Supervivientes': ¡Cayo Paloma! Allí vivirán sus últimos días de aventura tras haber puesto a prueba durante 92 días sus límites, recuerda Jorge Javier: "Se han enfrentado a sus miedos cara a cara, se han superado a sí mismos y han dejado claro por qué son los mejores seis supervivientes de esta edición. Han luchado como titanes, como jabatos, como auténticos héroes y ha llegado el momento de encarar los últimos días en Cayo Paloma".

Sin embargo, en este lugar "de apariencia idílica" no todo será bonito: "La porción de tierra es mínima, el viento no cesa y hay pocos lugares donde refugiarse. Pescar es muy difícil y los frutos silvestres escasean".

Cabe recordar que, aunque hayan llegado seis a Cayo Paloma, solo vivirán en la isla cinco de ellos dado que Claudia o Maica será expulsada, abandonando definitivamente el concurso y volviendo a España.

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La reacción de los supervivientes a su llegada

Los seis concursantes se bajan de la barca sin dar crédito a lo que ven sus ojos. "¡Qué bonito!", afirma Maica. "¡Qué paraíso!", asegura Aratz antes de que los supervivientes den sus primeras impresiones.

Y es que, tal y como confiesa Jorge Javier, "solo los mejores se merecen estar ahí".