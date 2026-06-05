Ana Carrillo 05 JUN 2026 - 14:31h.

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La audiencia de 'Supervivientes 2026' ha decidido que la expulsada sea Claudia Chacón y que Maica Benedicto continúe en la lucha por una plaza en la final, que por el momento solo ha conseguido Alvar Seguí de la Quadra, que es el primer finalista de la edición. Jorge Javier Vázquez agradeció a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' que se mojase siempre en la Palapa ante sus preguntas y ella se mostró muy emocionada, tanto como su madre, que estaba presente en plató y se levantó para aplaudir al presentador.

En Instagram, su entorno ha emitido un comunicado en el que muestran lo orgullosos que están del paso de la mallorquina por el programa de Telecinco: "Hasta aquí tu gran paso por esta aventura y no podía ser de otra manera que dejando huella. Te has ganado a pulso el cariño de la gente y ese es tu premio"; y en el que destacan haber podido salvarla de la expulsión repetidamente a lo largo de la edición: "¡Hemos hecho historia, la mujer más salvada de la edición!".

En las líneas que han compartido en stories también han querido dirigirse a los fans de Claudia, a los que le han agradecido su ayuda para llevarla hasta las puertas de la final: "Mil gracias, sin vuestra ayuda no habría sido posible. ¡Va a flipar cuando vea todo el apoyo que tiene!".

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