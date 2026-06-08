Patricia Fernández 08 JUN 2026 - 00:28h.

La exsuperviviente se sincera con Sandra Barneda sobre en qué cree que ha fallado en 'Supervivientes 2026' y revive su paso por Honduras

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Claudia Chacón, tras ser expulsada de 'Supervivientes 2026' llegaba directa desde Honduras al plató, donde la recibía Sandra Barneda: "Ha sido la concursante mujer más salvada de la historia de 'Supervivientes', sus compañeros la han nominado una y otra vez, pero el público la ha salvado 11 veces. Se ha enfrentado al hambre, la frío, a sus miedos e inseguridades, pero también ha robado, ha gritado... para unos es la gran villana de la edición y para otros la ganadora moral".

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Tras 92 días y directa desde los Cayos Cochinos, Claudia entraba con la energía que le caracteriza para encontrarse, entre abrazos y mucha emoción a sus seres queridos. Entre los que estaban sus padres, Andrea y Enrique, excompañeros de 'La isla de las tentaciones 9' y su novio, al que mostraba cuánto le ha echado de menos en estos meses separados con un romántico beso: "Qué guapo está".

Claudia saltaba y gritaba al ver cómo el público coreaba su nombre y tras esto podía ver un resumen de su paso por 'Supervivientes', donde ha reído, llorado y ha dejado todo de sí en sus 92 días como superviviente.

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La ya exconcursante respondía a qué cree que ha hecho mal en 'Supervivientes: "Un montón de cosas, vivo equivocándome, pero creo que sino no sería cómo soy, no me arrepiento de nada". La que piensa que ha sido expulsada por ser como es y reflexionaba sobre las muchas salvaciones que ha vivido en Honduras: "Tenía a media playa en contra y la estrategia era fácil. Me sentí muy feliz porque no me esperaba que se me salvara tanto, me emocionaba muchísimo porque a lo mejor hay gente que se siente identificada conmigo".

También podía ver las imágenes de cómo Maica la ha defendido en su ausencia en Honduras frente a sus compañeros, de lo que opinaba: "Ella y yo fuimos prejuzgadas desde el principio y se ha visto que hemos hecho muchas más cosas que llevar lentejuelas".

Además, se pronunciaba sobre sus actos en el programa, de los robos a sus compañeros a si realmente es así en su casa. Antes sus explicaciones, Gerard Arias no podía ocultar sus significativas reacciones, algo por lo que le preguntaba Sandra Barneda y este no dudaba en decir algo: "Se ha divertido sola, los demás no lo hacíamos, has sido inaguantable y los demás no podíamos contigo. Para mí eres la hipocresía en persona". Lo que generaba un tenso momento entre ellos en plató.

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