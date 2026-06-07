Antía Troncoso 07 JUN 2026 - 22:54h.

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En la pasada gala del jueves, Aratz Lakuntza estuvo a punto de ganar el titánico juego de líder. Pese a que iba en cabeza y con mucho diferencia respecto a sus compañeros, Alvar Seguí acabó ganando el collar de líder. Esto lleno de rabia e impotencia al concursante, quien al terminar la prueba protagonizó un autentico estallido. ¡No te lo pierdas!

Esta noche, en 'Supervivientes: Conexión Honduras' hemos podido ver las imágenes de Aratz, completamente fuera de si los instantes después de perder el juego contra Alvar: "Me cago en mi p*** vida. ¡P*** rabia tío!", exclamaba el concursante. Un enfado que se incrementó después de salir nominado: "He sentido que lo tenía en mis manos, he hecho todo bien y como siempre se me ha liado la palanca y encima luego he salido nominado y también tengo el riesgo de irme. Igual era mi última prueba de líder y no llevármelo me ha dolido", le explicaba el concursante con sus compañeros.

Las palabras de ánimo de Sandra Barneda a Aratz

En la palapa, Aratz ha hablado sobre este momento, explicando el por qué de su actitud ante su derrota en el juego de líder: "Soy un poco intenso con estas cosas y las vivo mucho. Lo que más me llena son los juegos, me lo paso como un niño. No es por el hecho de que Alvar me gano, de hecho creo tenemos competición muy sana, me saca siempre lo mejor de mí, es más que nada por mí. Me dolió mucho que no me saliese la palabra y eso me volvió loco".

"Al final perdí al prueba de líder, salí nominado y tengo posibilidad de no vivir gran final. No considero que tenga mal perder, pero al final el hecho de pensar en todo ello pues me raya mucho y he estado mal y pensativo. Soy muy duro conmigo mismo en estas situaciones", se ha sincerado el concursante con Sandra Barneda, quien lanzaba un consejo al concursante:

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"No seas duro, es humano. Lleváis 95 días, has ganado muchas pruebas de líder, en esta ibas en cabeza y finalmente ganó el liderazgo Alvar. Es normal que a estas alturas a uno le duela, es competición no pasa nada hay que aceptarlo", le ha tranquilizado la presentadora.