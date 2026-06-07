Supervivientes 07 JUN 2026 - 13:30h.

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El pasado jueves una desconsolada Claudia se abrazaba a María Lamela tras descubrir que acababa de convertirse en la última expulsada de 'Supervivientes'. La presentadora le dedicaba a la concursante unas emotivas palabras que hacían a Claudia romper en lágrimas: "Has sido un huracán que ha acechado Honduras. Ha sido un placer contar contigo en esta edición que, sin duda será muy recordada gracias a ti, has sido protagonista indiscutible, nos has mostrado todas tus facetas. Te vas siendo la mujer más salvada de la historia de Supervivientes".

Jorge Javier Vázquez tampoco perdía la oportunidad de lanzarle a Claudia un sincero mensaje tras su intenso paso por el programa: "Tengo que ser honesto conmigo mismo y no puedo callármelo. Eres agotadora, eres excesiva, te pierden las formas muchísimas veces, pero tengo que decirte: 'Bendita Claudia, gracias por estar en esta edición".

Claudia recupera la carta que se escribió a sí misma antes de la aventura

Ahora que Claudia ya está fuera de la convivencia y que ha tenido tiempo para asimilar que su aventura en Honduras ha acabado, la concursante ha tenido la oportunidad de leer la carta que se escribió a sí misma justo antes de saltar del helicóptero.

Claudia, con una gran emoción y lágrimas en los ojos, ha reconocido que 'Supervivientes' le ha cambiado la vida y que es sin duda una nueva Claudia:

"Ahora soy capaz de quererme y de valorarme yo, yo siempre estaba buscando la validación externa y venir aquí me suponía hasta angustia porque había cogido unos kilos de más y no me veía bien (...) Ahora no necesito que nadie me diga nada, solo yo, ya puedo confiar en mí y creo que me voy muy feliz, la Claudia de antes estaría fatal por irse de aquí antes de la final, pero ahora sé apreciar hasta donde he llegado".

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Claudia no deja el concurso triste o con sensación de fracaso, la concursante ahora es capaz de valorarse a sí misma el esfuerzo realizado. La de Mallorca se ha emocionado al explicarnos lo que deja atrás en el concurso que ha cambiado su vida: "Dejo en estas playas de Honduras mi esencia, lo que soy realmente, la Claudia que se muestra tan y como es aunque a veces se equivoque".

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