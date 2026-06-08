Supervivientes 08 JUN 2026 - 11:52h.

El exconcursante se emociona al leer su carta a su yo futuro

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Después de 95 días en 'Supervivientes 2026' Aratz se convertía en el último expulsado del reality durante la noche del pasado domingo . El concursante se despedía de todos sus compañeros tras perder el duelo contra Alba Paul.

Tras su expulsión, y aún en Honduras, Aratz ha tenido la oportunidad de leer la carta que le escribió a su yo del futuro y en este vídeo inédito revela qué esperaba de su concurso y qué ha cree que ha logrado.

''Madre mía, esta carta me la escribí yo a mi yo del futuro el día que salí del helicóptero. Veamos que me dijo el Artz del pasado al Aratz del futuro'', comienza explicando y empieza a leer: ''Buenas, pequeño Aratz del futuro ¿Quién diría que llegaríamos a esto? Estoy muy orgulloso de todo lo que has conseguido. Estar aquí es un sueño. Los dos sabemos lo que te lo has trabajado, así que pase lo que pase, tú y yo ya hemos ganado. Tienes a todos tus seres queridos contigo. Lo único que te pido es que cuando estés leyendo esto, que ojalá sea como ganadores 'Supervivientes 2026', pero sin importar esto, que seas el mismo Aratz que está escribiendo esta carta. Acuérdate de dónde vienes y quién eres, que por eso hemos llegado hasta aquí''.

Aratz no puede evitar emocionarse y rompe a llorar: ''Estoy muy orgulloso también del Aratz que saltó del helicóptero porque me lo he currado mucho para estar aquí y creo que he cumplido lo que dice y creo que sigo siendo el mismo, en versión un poco mejorada, pero sigo siendo el mismo y me acuerdo mucho de dónde vengo, como me dice mi padre, recuerda de dónde vienes y nunca lo olvides. Y yo me acuerdo mucho de los míos, de dónde vengo, de mi familia, de mis valores y nunca me voy a olvidar. Y estoy muy orgulloso de toda la aventura que he hecho, de todos mis familiares, de todo mi apoyo y creo que me quedo con eso''.

''Creo que he hecho un concurso con un balance súper positivo porque al final vine aquí con muchos objetivos de pruebas de líder y acabo siendo la persona con más collares de líderes en esta edición. He sido también la persona con más pruebas individuales ganadas. He sido también muy protagonista en las pruebas grupales y no solo eso, luego también el tema supervivencia he podido demostrar, he sido muy buen pescador, al final he sabido desenvolverme muy bien con el fuego, con toda la supervivencia y creo que he sido una persona muy completa a pesar de que mi punto fuerte sean las pruebas. Y me quedo súper contento con eso porque es a lo que vine y creo que he podido demostrarlo'', reflexiona el exconcursante.

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Por otro lado, manda un mensaje tranquilizador: ''Mi familia estaros tranquilos. Estoy muy bien, estoy súper contento, súper orgulloso. Es un poco duro irme a estas alturas, pero estoy súper contento con toda la aventura que he hecho. Sé que vosotros también y que pronto estoy en casa para disfrutar de vosotros. Os quiero mucho, mucho, mucho a todos''.