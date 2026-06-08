Supervivientes 08 JUN 2026 - 18:27h.

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Punto final a la aventura en los Cayos Cochinos… antes del espectacular desenlace del reality en Madrid. La semifinal de ‘Supervivientes 2026’, que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 9 de junio (23:00h) en Telecinco, acogerá la despedida por parte de los cuatro flamantes finalistas -Alba, Alvar, Maica y Soto- de los paradisíacos cayos hondureños; la disputa de un decisivo juego de líder que permitirá a su ganador evitar la primera expulsión con la que se abrirá la gran final de la edición; y ofrecerá el siempre emotivo cierre y apagado de la palapa.

Los finalistas, que descubrirán su gran cambio de imagen tras casi 100 días de aventura extrema y a los cortes de pelo asumidos en la Mesa de las Tentaciones, se enfrentarán a un juego de líder cuyo resultado será decisivo de cara a la gran final: el ganador, a diferencia de los otros tres finalistas, quedará exento de la posibilidad de ser expulsado en el arranque de la última gala del reality.

En ‘El veredicto de Poseidón’, tendrán que cruzar un circuito de obstáculos entre el mar y la playa con el objetivo de llegar con dos bolas a la estación final. En este punto, deberán mantenerlas en su poder hasta introducirlas en un agujero en una mesa de madera. El concursante que logre situar ambas esferas en su posición final ganará el ansiado collar de líder y un gran privilegio de cara a la final.

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Además, disputarán el último juego de recompensa de la edición. En ‘La última ofrenda’, los cuatro finalistas se colocarán a cada lado de una estructura triangular situada en el mar. El objetivo será aguantar el mayor tiempo sujetos a una cuerda, teniendo en cuenta que el triángulo comenzará a ganar pendiente con el paso de los minutos, lo que dificultará la prueba. El último concursante que evite caer al mar ganará el juego y podrá disfrutar de su plato favorito.

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Los cuatro aspirantes, que se reunirán por última vez en la palapa, leerán también las cartas que cada uno de ellos escribió a su ‘yo del futuro’ y podrán hacer balance de lo aprendido tras 97 días de aventura. Por último, Aratz Lakuntza, último expulsado, entrará en plató tras quedarse a las puertas de la gran final.