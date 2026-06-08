Ana Carrillo 08 JUN 2026 - 17:43h.

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Gerard Arias se emocionó anoche en 'Conexión Honduras' tras la proclamación de Alvar Seguí como finalista de 'Supervivientes 2026' y le confesó a Sandra Barneda que le hubiera gustado vivir ese momento junto a su compañero, que subrayó que se merecía una plaza en la final. En redes sociales, se ha explayado acerca de su opinión sobre su rival en la aventura y también ha revelado qué piensa de Alba Paul y Teresa Seco como concursantes.

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El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha recordado su rivalidad con él y ha confesado que le pareció "un poco pesado" en la convivencia: "Te pone la cabeza como un bombo porque le quiere sacar punta a todo y te repetía todo 100 veces"; aunque ha subrayado que, ante todo, ha "demostrado" que es "de los mejores supervivientes": "Ha hecho fuego, ha pescado, era de los que más leña iba a coger y a nivel supervivencia era increíble; a nivel contenido, si os soy sincero, yo me reía bastante aunque discutiera con él".

Gerard también ha tenido buenas palabras para Alba Paul, otra de las finalistas de esta edición, con la que apenas ha podido convivir pero de la que tiene una opinión muy clara: "Es una tía súper guerrera, es de la que más peces pescaba, siempre luego llegaba de pescar, desescamaba los peces, se ponía a hacer el fuego, los cocinaba, se ponía a hacer comida, es una chica que no paraba".

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No obstante, ha añadido que cree que a la mujer de Dulceida le ha "penalizado bastante" un aspecto de cara a la audiencia: "Faltaba que sonriera un poquito más, que estuviera un poquito más alegre y yo creo que por eso no ha caído tan bien desde fuera, pero desde dentro es un 10 como compañera".

Por último, el bombero de Tomelloso ha dado su opinión sobre Teresa Seco, revelando que le parece que fue una buena compañera y que cree que ha sido "una concursante muy infravalorada": "Era súper buena persona, aprendió a utilizar el machete, cortaba leña, intentó venirse a pescar y era la que me desenredaba siempre las cañas". La influencer le ha agradecido sus palabras en la zona de comentarios del post.