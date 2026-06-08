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ALMUDENA Y BORJA

Almudena Porras muestra su sorpresa a Borja Silva tras 'Supervivientes 2026': "Feliz vuelta a casa"

Almudena Borja
Almudena Porras y Borja Silva. Instagram
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Almudena Porras y Borja Silva vuelven a estar juntos tras la expulsión del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' de 'Supervivientes 2026'. Ella fue expulsada antes que él y quiso darle una sorpresa ante su llegada a España, por lo que llenó la habitación del hotel en el que se alojaron la primera noche a su regreso a Madrid con muchos globos, banderines, una carta y sus comidas favoritas.

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"Feliz vuelta a casa pequeño, que orgullosa estoy de ti", ha comentado la exnovia de Darío Linero en el post que ha compartido en Instagram mostrando cómo preparó la sorpresa y cómo la recibió su pareja, al que también ha sorprendido con el tatuaje que se ha hecho en su ausencia. "¡Qué bonito detalle!", ha comentado Álex Ghita, mientras que otro de sus compañeros, Alberto Ávila, ha escrito: "Vaya dos".

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En otro vídeo en la misma red social ha compartido un avance de la reacción de Borja al ver su nuevo tatuaje y les ha preguntado si quieren verla al completo. "¡La quiero ver hasta yo!", ha comentado el andaluz, condensando bien la opinión de sus seguidores, que están deseando ver el vídeo al completo.

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