Avance | Enfados, huidas y lágrimas en los últimos reencuentros tres meses después de las parejas
El próximo lunes, a partir de las 23:00 horas, en Telecinco: ¿te lo vas a perder?
Sandra Barneda frena a Álex Girona en medio de la tensión con Alba y David: “¿Qué problema hay con que se hable de eso?”
¡Todos los programas de 'La isla de las tentaciones 10'!: al completo, en Telecinco
El próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10' estará lleno de fuertes emociones y alguna que otra huida inesperada que pondrá todo patas arriba, además de nuevas sorpresas. Y no es para menos: el final de 'LIDLT 10 se acerca' y la cosa está más vibrante que nunca.
En primer lugar, nuevas confesiones de David y Lucía -tentadora favorita de este- harán que Alba explote y se vaya en pleno reencuentro. Ambos vivirán un final agónico y lleno de tensión.
Posteriormente, Atamán y Leila se verán de nuevo las caras, con un David irrumpiendo en pleno reencuentro y poniéndole las cosas muy difíciles a Atamán. Y un Atamán que en un momento dado se irá del reencuentro provocando que Sandra Barneda huya detrás de él.
Además, Ainhoa y Álex contarán qué les ocurrió exactamente al acabar su aventura en LIDLT 10 y Lucas y Yuli se volverán a ver con Óscar de por medio.
¡No te pierdas nada de los últimos reencuentros de LIDLT 10!: el próximo lunes, a partir de las 23:00 horas, en Telecinco.