Pedro Jiménez 11 JUN 2026 - 02:20h.

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El próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10' estará lleno de fuertes emociones y alguna que otra huida inesperada que pondrá todo patas arriba, además de nuevas sorpresas. Y no es para menos: el final de 'LIDLT 10 se acerca' y la cosa está más vibrante que nunca.

En primer lugar, nuevas confesiones de David y Lucía -tentadora favorita de este- harán que Alba explote y se vaya en pleno reencuentro. Ambos vivirán un final agónico y lleno de tensión.

Posteriormente, Atamán y Leila se verán de nuevo las caras, con un David irrumpiendo en pleno reencuentro y poniéndole las cosas muy difíciles a Atamán. Y un Atamán que en un momento dado se irá del reencuentro provocando que Sandra Barneda huya detrás de él.

Además, Ainhoa y Álex contarán qué les ocurrió exactamente al acabar su aventura en LIDLT 10 y Lucas y Yuli se volverán a ver con Óscar de por medio.

¡No te pierdas nada de los últimos reencuentros de LIDLT 10!: el próximo lunes, a partir de las 23:00 horas, en Telecinco.