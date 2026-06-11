Pedro Jiménez 11 JUN 2026 - 23:00h.

Soto, Maica, Alvar y Alba Paul ya han aterrizado y se han reunido con María Lamela: así ha sido el encuentro y esto han dicho

Doble expulsión, reencuentros, el juego más grande de la historia y 200.000€ para el ganador: así será la final de ‘Supervivientes’

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¡Los cuatro finalistas ya están en Mediaset! Soto, Alvar, Maica Benedicto y Alba Paul han realizado un épico aterrizaje en las instalaciones de Telecinco, no sin antes tener un intercambio de palabras con Jorge Javier Vázquez desde las alturas.

Pues bien, en primer lugar han llegado Alvar y Alba Paul y, posteriormente, Soto y Maica. Ha sido en ese preciso momento cuando se han juntado los cuatro, con Maica visiblemente afectada, algo que no ha pasado desapercibido para María Lamela, que rápidamente se ha dirigido a ella.

Debido a que Maica no ha podido articular ninguna palabra, ha sido Soto quien ha confesado que están "muy emocionados: "Con los nervios... es un momento que estábamos esperando desde hace tres meses y pico. Nos pone un poco nerviosos e inquietos pero muy felices porque hemos llegado a la final".

Y es que sin duda, los cuatro son unos grandísimos supervivientes: "Llegar hasta aquí es todo un hito. Sois unos guerreros y todos merecéis llegar a la final".

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La "señal" que ha visto Maica en plena final de 'Supervivientes'

Tras las palabras de la presentadora desde Honduras, que nos ha contado la última hora desde los Cayos Cochinos desde el flamante estreno de esta edición del reality de Telecinco -además de su estreno personal como presentadora de 'Supervivientes'- Maica ha revelado que ha visto "dos mariposas blancas": "Estoy disociada, con el helicóptero, Telecinco, tú de verde... me he acordado de mi abuelo". "No para de ver señales", ha dicho Soto.