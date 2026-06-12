Sin premio, pero felices: Alba Paul, Alvar y Soto desvelan qué se llevan de 'Supervivientes 2026'

Hablamos en exclusiva con Alba Paul, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y José Manuel Soto tras la gran final de 'Supervivientes 2026'

Los tres finalistas hacen balance de su paso por Honduras, valoran la victoria de Maica y revelan algunos de los sueños que habrían cumplido con los 200.000 euros del premio, ¡dale play!

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La victoria de Maica en 'Supervivientes 2026' dejó a Alba Paul, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y José Manuel Soto a las puertas de hacerse con el ansiado cheque de 200.000 euros. Sin embargo, lejos de mostrar decepción, los tres finalistas se mostraron orgullosos de su paso por Honduras y felices por la experiencia vivida. Tras la gran final, los concursantes hablaron en exclusiva para esta web, donde hicieron balance de su aventura, valoraron el triunfo de Maica y desvelaron algunos de los sueños que habrían cumplido con el premio.

Los tres coincidieron en destacar el merecimiento de la ganadora, reconociendo el gran concurso que ha realizado durante estos meses. Aunque cada uno afrontó la derrota de una manera diferente, todos compartieron la satisfacción de haber llegado tan lejos en una de las ediciones más exigentes del reality.

Alba Paul se mostró especialmente orgullosa de su recorrido en el programa. La influencer aseguró que se marcha con la tranquilidad de haberlo dado todo hasta el último momento y con la sensación de haber demostrado su fortaleza física y mental durante la aventura.

Por su parte, Alvar afronta el final de 'Supervivientes' como el comienzo de una nueva etapa. El aventurero confesó que el programa le ha cambiado la vida y que su paso por Honduras le ha permitido darse a conocer ante el gran público. Además, reveló cuál habría sido el destino de los 200.000 euros si hubiese conseguido hacerse con la victoria.

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José Manuel Soto tampoco ocultó su felicidad pese a quedarse sin premio. El cantante y empresario destacó la importancia de haber alcanzado la final y explicó cómo la experiencia le ha ayudado a valorar aún más algunos aspectos fundamentales de su vida. También compartió cuál era el sueño personal que esperaba cumplir con el dinero del concurso.

Más allá del resultado, los tres finalistas coinciden en que 'Supervivientes 2026' les ha dejado importantes aprendizajes. De hecho, algunos de los momentos más emotivos de su paso por Honduras estuvieron relacionados precisamente con los reencuentros familiares y con las amistades que han construido durante estos casi cien días de supervivencia.

¿Qué habrían hecho con los 200.000 euros? ¿Cuál ha sido el momento más duro de la aventura? ¿Y qué lección se llevan para el resto de sus vidas? Dale play al vídeo para descubrir todas las declaraciones que Alba Paul, Alvar y José Manuel Soto han compartido en exclusiva para esta web tras la gran final de 'Supervivientes 2026'.

María Lamela hace balance de su debut en 'Supervivientes 2026' y recibe el aplauso unánime de los concursantes: "He venido para quedarme"

Después de casi 100 días de aventura en Honduras, María Lamela ha cerrado su primera edición al frente de 'Supervivientes' con la emoción a flor de piel. La presentadora, que ha debutado este año como rostro del reality desde los Cayos Cochinos, ha querido hacer balance de una experiencia que, según ella misma reconoce, le ha marcado para siempre. Rodeada de todos los concursantes en la gran final, María no pudo ocultar su emoción al recordar los 97 días compartidos con los supervivientes. "Ha sido un auténtico placer y un auténtico privilegio compartir este viaje con estos 22 valientes", aseguró visiblemente emocionada, dejando claro además que su historia con el formato no ha hecho más que empezar.

Pero si algo ha quedado claro tras el cierre del programa es que María Lamela no solo ha conquistado a la audiencia, sino también a los propios concursantes. Varios de los protagonistas de esta edición han querido valorar ante nuestras cámaras el trabajo de la presentadora durante estos meses en Honduras. ¿Qué opinan exactamente de ella? ¿Qué nota le ponen a su estreno en Honduras? Dale play para descubrir las palabras de la presentadora y todas las valoraciones de los exsupervivientes.