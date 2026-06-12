La gran final de 'Supervivientes 2026' desde dentro: reencuentros, nervios y una victoria histórica

Las primeras palabras de Maica Benedicto tras ganar 'Supervivientes 2026' y lo qué hará con el premio: "Lo conseguimos"

Aterrizajes en helicóptero, lágrimas, abrazos, pruebas extremas y una final histórica entre dos mujeres marcaron una noche inolvidable que terminó coronando a Maica Benedicto como ganadora de 'Supervivientes 2026', ¡dale play y verás como ocurrió todo detrás de cámaras!

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Tras casi 100 días de extrema supervivencia en los paradisíacos Cayos Cochinos, Alba Paul, Alvar Seguí, Maica Benedicto y José Manuel Soto llegaron a España dispuestos a todo para alzarse con el triunfo de 'Supervivientes 2026'. La gran final del reality más extremo de la televisión se vivió con una intensidad sin precedentes este jueves desde las instalaciones de Mediaset España, donde se celebró una gala marcada por la emoción, los reencuentros y unos juegos finales de máxima exigencia.

Conducida por Jorge Javier Vázquez y María Lamela, la noche arrancó con la espectacular llegada en helicóptero de los cuatro finalistas, que aterrizaron en los estudios de Mediaset España entre los aplausos del público y el entusiasmo de sus compañeros. La tensión se palpaba en el ambiente desde el primer minuto.

La gala comenzó con la apertura del televoto y la primera expulsión de la noche. Tras el veredicto de la audiencia, José Manuel Soto se convirtió en el primer expulsado de la final y ocupó la cuarta posición de la edición. A partir de ese momento comenzaron los decisivos juegos clasificatorios.

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El primero de ellos, 'El Altar de Poseidón', volvió a convertirse en una de las pruebas más emblemáticas de las finales del formato. Alvar Seguí y Alba Paul lograron imponerse y aseguraron su plaza en el segundo y definitivo desafío de la noche, mientras que Maica Benedicto quedaba pendiente del siguiente televoto.

La gran protagonista de la velada fue 'La Batalla Final de Poseidón', el circuito más extenso de la historia de 'Supervivientes'. La prueba incluyó una doble apnea inédita en el formato, cadenas sujetas al cuerpo con candados, obstáculos que requerían el uso de llaves, un puzle bajo el agua y una emocionante sorpresa final: la aparición de familiares cuya ayuda resultó fundamental para completar el recorrido.

Tras un desafío de enorme desgaste físico y mental, Alba Paul logró imponerse y consiguió el pase directo a la última votación de la noche. Por su parte, Alvar Seguí tuvo que jugarse su continuidad frente a Maica en el televoto decisivo. Finalmente, la audiencia decidió salvar a Maica, que accedió así a la esperada 'Finalísima'.

Con Alba Paul y Maica Benedicto frente a frente, la emoción alcanzó su punto máximo. No ocurría desde 2011 que dos mujeres protagonizaran el duelo definitivo por la victoria en 'Supervivientes'. Con todo el plató en absoluto silencio, Jorge Javier Vázquez anunció el resultado final de las votaciones.

Con un 59,25% de los votos frente al 40,75% de su rival, Maica Benedicto se proclamó ganadora de 'Supervivientes 2026'. La concursante estalló de felicidad al escuchar su nombre, llegó a tirarse al suelo completamente emocionada y recibió el cheque de 200.000 euros de manos de Borja González, vencedor de la edición anterior.

Un despliegue sin precedentes

La gran final de 'Supervivientes 2026' contó con un impresionante operativo técnico y humano. Más de 180 profesionales de Mediaset España y Cuarzo Producciones trabajaron para hacer posible una noche histórica. El despliegue incluyó una superficie total de aproximadamente 3.600 metros cuadrados, dos controles de realización, más de 40 cámaras, una steadycam, cinco minicámaras, cabezas calientes y un dron.

La edición se despide consolidando el liderazgo absoluto del formato en sus tres galas semanales. Las emisiones de los jueves registraron una media del 17,3% de cuota de pantalla y 1.019.000 espectadores; 'Supervivientes. Tierra de Nadie' alcanzó un 15% de share y 902.000 espectadores; mientras que 'Supervivientes. Conexión Honduras' cerró la temporada con un 12,3% y 962.000 seguidores.

Con la victoria de Maica Benedicto concluye una de las ediciones más emocionantes, competitivas y comentadas de la historia reciente del reality.

Dale play y disfruta, en exclusiva, de cómo fue la gran final de 'Supervivientes 2026', desde dentro.