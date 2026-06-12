La ganadora de 'Supervivientes 2026' atendió en exclusiva a la web apenas unos minutos después de recibir el cheque de 200.000 euros

Entre lágrimas y todavía en shock, Maica Benedicto reveló cómo se sentía tras la victoria, qué piensa hacer con el premio y lo más duro de su paso por Honduras, ¡dale play!

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La gran final de 'Supervivientes 2026' ya tiene vencedora. Maica Benedicto se ha alzado con el triunfo del reality después de imponerse a Alba Paul en una última votación que mantuvo la emoción hasta el último instante.

La gala dejó una imagen para la historia del programa. Por primera vez desde 2011, dos mujeres se enfrentaban en el duelo definitivo por el título de ganadora. Con todos los concursantes de la edición reunidos en plató y la tensión palpable en el ambiente, Jorge Javier Vázquez anunciaba el resultado final.

Con un 59,25 % de los votos frente al 40,75 % de Alba Paul, Maica Benedicto se convertía en la ganadora de 'Supervivientes 2026'. Nada más escuchar su nombre, la concursante estallaba de felicidad, se lanzaba al suelo y abrazaba emocionada el cheque de 200.000 euros.

Minutos después de proclamarse vencedora, Maica atendió en exclusiva a la web de Telecinco y compartía sus primeras sensaciones todavía con las lágrimas en los ojos. La ganadora admitió que seguía sin creerse lo que acababa de ocurrir y reconoció sentirse completamente desbordada por la emoción tras meses de esfuerzo, sacrificio y superación en Honduras.

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Respecto al premio, Maica explicó qué hará con los 200.000 euros, hizo balance de su experiencia en el reality y señaló cuál ha sido el aspecto más complicado de la aventura. Entre lágrimas, abrazos y numerosas felicitaciones de sus compañeros, la joven cerraba una noche que jamás olvidará y que la convierte, oficialmente, en la nueva ganadora de 'Supervivientes'.

Dale play a la entrevista para ver como recogimos sus primeras palabras.

La gran final de 'Supervivientes 2026', desde dentro: reencuentros, nervios y una victoria histórica

Tras casi 100 días de extrema supervivencia en los paradisíacos Cayos Cochinos, Alba Paul, Alvar Seguí, Maica Benedicto y José Manuel Soto llegaron a España dispuestos a todo para alzarse con el triunfo de 'Supervivientes 2026'. La gran final del reality más extremo de la televisión se vivió con una intensidad sin precedentes este jueves desde las instalaciones de Mediaset España, donde se celebró una gala marcada por la emoción, los reencuentros y unos juegos finales de máxima exigencia.

La edición se despide consolidando el liderazgo absoluto del formato en sus tres galas semanales. Las emisiones de los jueves registraron una media del 17,3% de cuota de pantalla y 1.019.000 espectadores; 'Supervivientes. Tierra de Nadie' alcanzó un 15% de share y 902.000 espectadores; mientras que 'Supervivientes. Conexión Honduras' cerró la temporada con un 12,3% y 962.000 seguidores.

Dale play y disfruta, en exclusiva, de cómo fue la gran final de 'Supervivientes 2026', desde dentro.