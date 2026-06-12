Pedro Jiménez 12 JUN 2026 - 01:34h.

Desde los gritos de Alvar hasta las lágrimas de Maica: "¡Bendita locura!"

Jorge Javier Vázquez revela cómo llama su madre a Dulceida en su primera aparición en el plató de 'Supervivientes'

Compartir







Los finalistas de 'Supervivientes' se han enfrentado, sin duda, a su noche grande este jueves. Pero si por algo ha sido grande además de por los juegos, la tensión, los votos y todo este tipo de cosas, ha sido por su reencuentro con los familiares, algo que llevan esperando desde hace 97 días en Honduras y que, por fin, se ha dado en Madrid, concretamente en las instalaciones de Mediaset.

En primer lugar, José Manuel Soto -tras proclamarse como cuarto finalista de 'Supervivientes'- se ha reencontrado con su familia, dejándonos un emotivo momento con su mujer y el resto de su familia.

Posteriormente ha llegado el turno de Alvar, quien nada más ver a su padre, madre y hermana menor ha gritado como nunca y saltado de alegría, yéndose directo a ellos para protagonizar un abrazo de esos que traspasan la pantalla: "Me lo estoy pasando como un enano". "Parece que está loco pero el tío vive la vida con una locura brutal. ¡Ole Alvar! ¡Me encanta Alvar!", ha exclamado la madre, muy emocionada también.

Más adelante ha llegado el reencuentro de Maica con su familia, quien si ya de por sí ha estado totalmente rota a lo largo de la gala, al ver a sus seres queridos, la modelo se rompía de nuevo. Y es que, por fin, Maica ha vuelto a abrazar a su hermano y a sus padres tras casi 100 días de aventura.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y, por último, Alba Paul ha tenido también su correspondiente reencuentro con sus padres, poniendo así el punto y final a esta gran noche de reencuentros entre finalistas y familiares.