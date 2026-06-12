Antía Troncoso 12 JUN 2026 - 02:45h.

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Alba Paul ha vivido una gran final de lo más frenética. Y es que, tras enfrentarse a Alvar en una apoteósica batalla final y conseguir el pase directo al televoto final, la concursante vivía un emocionante momento en su entrada en el plató de 'Supervivientes', donde se sinceraba con Jorge Javier sobre sus sentimientos hacia su esposa, Dulceida, también presente.

Durante los 97 días en la que es ya una de las aventuras más duras de su vida, Alba Paul ha nombrado en infinitud de ocasiones a su mujer y a su hija Aria. Esta noche, en la gran final, la concursante ha podido reencontrarse con su esposa, la cual ha tenido un papel decisivo en su victoria durante el último juego de la edición, 'La batalla final de Poseidón'.

Tras esta última prueba y antes de conocer a la ganadora de esta edición, después de que Alvar fuese proclamado tercer finalista, Alba Paul ha hecho su gran entrada en el plató. Allí, la han recibido muchos de sus familiares y amigos más cercanos, que entre aplausos y vítores celebraban su regreso.

Una vez que la concursante se ha sentado junto a Jorge Javier, este le ha lanzado una pregunta respecto a su relación con Dulceida: "¿Qué sientes al verla? ¿Estás muy enamorada?", a lo que está ha respondido con total sinceridad: "La he echado mucho de menos. He tenido muchas pesadillas, pensando 'volveré a casa e igual ya no me quiere". "¿Se lo quieres preguntar?", le ha dicho Jorge. Aunque, a Alba no le ha hecho falta preguntárselo porque ha obtenido la respuesta solo con mirarla: "Me quiere".

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Nagore, muy emocionada con el bonito momento de Alba y Dulceida

En ese momento, Jorge Javier ha dirigido su atención a Nagore, debido a que esta se encontraba totalmente emocionada. "Mira como llora Nagore", ha comentado el presentador, que seguidamente le ha dicho a la exconcursante que si quería se podía levantar a abrazar a Alba.

La concursante se ha levantado de inmediato para fundirse en un emotivo abrazo con su amiga y compañera, Alba Paul. "Te quiero mucho, eres maravillosa. Estoy tan orgullosa de ti, gordi", le ha dicho Nagore entre lágrimas a la concursante. ¡Dale al play y no te pierdas este momento tan especial!